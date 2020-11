[오늘의 이슈 및 관련종목] 신풍제약우, 금호산업우, 대영포장..

라씨 매매비서가 오늘 분석한 이슈는 코로나19, 항공, 윤석열, 북핵, 화장품이다.

라씨 매매비서는 매일 아침 이슈와 관련종목을 제공할 뿐만 아니라, 종목에 대한 AI매매신호도 바로 확인 해 볼 수 있어 많은 투자자들이 이용하고 있다. 라씨 매매비서는 현재 로그인 없이 무료로 종목의 AI매매신호를 확인할 수 있는 서비스를 제공 중이다.

[라씨 매매비서 오늘의 관심종목]

신풍제약 신풍제약 019170 | 코스피 증권정보 현재가 126,000 전일대비 21,000 등락률 +20.00% 거래량 10,839,524 전일가 105,000 2020.11.13 15:30 장마감 관련기사 신풍제약, 검색 상위 랭킹... 주가 -6.48%신풍제약, 검색 상위 랭킹... 주가 -1.11%신풍제약, 외국인 8만 8326주 순매도… 주가 -2.6% close , 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 63,200 전일대비 2,200 등락률 +3.61% 거래량 31,337,336 전일가 61,000 2020.11.13 15:30 장마감 관련기사 바이든 시대 속 삼성의 행보! 주가 속에 숨겨진 미래! 곧 마감합니다삼성전자, 최근 5일 외국인 1744만 2023주 순매수... 주가 6만 2200원(+1.97%)코스피, 장 초반 외인 순매수에 강보합… 코스닥 830선 close , 교촌에프앤비 교촌에프앤비 339770 | 코스피 증권정보 현재가 29,450 전일대비 1,550 등락률 -5.00% 거래량 28,849,104 전일가 31,000 2020.11.13 15:30 장마감 관련기사 【전문가추천】 진정한 투자자라면 꼭 잡아야할 종목 'TOP3' [특징주]교촌에프앤비, 코스피 상장 이틀째 강세 지속교촌에프앤비, 검색 상위 랭킹... 주가 13.06% close , 엔투텍 엔투텍 227950 | 코스닥 증권정보 현재가 6,770 전일대비 920 등락률 +15.73% 거래량 121,662,842 전일가 5,850 2020.11.13 15:30 장마감 관련기사 화이자가 선택한 유력후보! 국내 대기업의 통 큰 투자!엔투텍, 투자자 검색 급증... 주가 7350원(25.64%)다국적 제약사에 통 큰 배팅! 투자의 귀재, 대기업의 한 판 승부! close , 휴마시스 휴마시스 205470 | 코스닥 증권정보 현재가 9,900 전일대비 1,430 등락률 +16.88% 거래량 19,536,570 전일가 8,470 2020.11.13 15:30 장마감 관련기사 유럽에서 불티나게 팔린다! 셀트리온과 공동개발 소식! 이번이 마지막이네요휴마시스, 검색 상위 랭킹... 주가 0.78%호재 중에 호재! 호주 진단기업체에 진단키트 공급 나선다! close

