[종합] '휴대폰 비번 공개법' 두고 논란 "인권 유린" vs "영국·프랑스도 한다"

정의당 "무죄 추정 원칙 뒤흔드는 처사"

진중권 "반자유주의적 행태" 비판

추 장관 "인권국가들도 비슷한 취지 제도 있어" 반박

[아시아경제 임주형 기자] 추미애 법무부 장관이 검토를 지시한 '피의자 휴대폰 비밀번호 공개 강제법'을 두고 논란이 일고 있다. 일각에서는 해당 법안이 도입되면 인권을 크게 제한할 수 있다며 우려를 표하고 있지만, 추 장관은 '영국·프랑스 등 인권 선진국에도 비슷한 법안이 있다'는 취지로 반박하고 나섰다.

추 장관은 12일 법무부에 "채널A 사건 피의자인 한동훈 연구위원처럼 피의자가 휴대전화 비밀번호를 악의적으로 숨기고 수사를 방해하는 경우, 법원의 명령 등 일정 요건 아래 그 이행을 강제하고 불이행 시 제재하는 법률 제정을 검토하라"고 지시했다.

그러나 정치권 일각에서는 이같은 법안이 사실상 자백을 강제하는 인권 침해로 이를 수 있다는 비판이 나왔다.

최근 더불어민주당을 탈당한 금태섭 전 민주당 의원은 이날 페이스북에 "법률가인 나부터 부끄럽다"며 "휴대전화 비밀번호 공개를 강제하고 응하지 않으면 불이익을 주는 법을 만들겠다니, 그런 법은 '자백을 강제하고 자백하지 않으면 불이익을 주겠다'는 법과 무슨 차이가 있는가"라고 지적했다.

이어 "인권보장을 위해 수십 년간 힘들여 쌓아 올린 중요한 원칙들을 하루 아침에 이렇게 유린해도 되나"라며 "그것도 진보적 가치를 추구한다는 정부에서"라고 비판했다.

정의당 또한 해당 법안에 대해 강하게 비판했다. 장혜영 정의당 원내대변인은 이날 낸 논평에서 "추미애 법무부 장관이 휴대전화 비밀번호 공개를 강제하고 응하지 않으면 불이익을 주는 법률 제정을 검토할 것을 지시했다"며 "이는 기존 형사법에서 보장하는 자백 강요 금지, 진술거부권, 자기방어권, 무죄 추정 원칙을 뒤흔드는 처사"라고 지적했다.

이어 "우리 헌법 12조는 불리한 진술을 강요당하지 않을 권리를 담고 있다"며 "범죄 피의자라 할지라도 수사는 정당하게 이뤄져야 하며, 그 과정에서 최소한의 방어권은 보장돼야 한다"고 강조했다.

정치권 바깥에서도 비판이 이어졌다. 진중권 전 동양대 교수는 이날 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "리버럴을 표방하는 정권에서 하는 짓마다 반(反)자유주의적 행태를 보이는 현상을 어떻게 이해해야 하는가"라며 "내가 우려하는 것은 민주당의 정체성 변질"이라고 우려를 표했다.

논란이 커진 가운데 추 장관은 '영국, 프랑스 등 인권 선진국들도 비슷한 취지의 법안을 도입했다'는 취지로 반박하고 나섰다.

추 장관은 이날 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "인권수사를 위해 가급적 피의자의 자백에 의존하지 않고 물증을 확보하고, 과학수사기법으로 전환해야 한다"며 "그런데 핸드폰 디지털 포렌식에 피의자가 협력하지 않으면 과학수사로의 전환도 어렵다고 한다"고 밝혔다.

이어 "'권리대장전'의 나라 영국에서는 이미 이같은 제도를 시행하고 있다. 영국 수사권한 규제법은 2007년부터 암호를 풀지 못할 때 수사기관이 피의자 등을 상대로 법원에 암호해독명령허가 청구를 하고, 법원의 허가 결정에도 불구하고 피의자가 명령에 불응하면 징역형에 처하도록 한다"고 설명했다.

그러면서 "인권국가 프랑스, 네덜란드, 호주에서도 암호 해제나 복호화 요청 등에 응하지 않을 경우 처벌하는 법제를 가지고 있다"며 "우리도 헌법의 자기부죄 금지 원칙과의 조화를 찾으면서 디지털 시대 형사법제를 발전시켜야 한다"고 강조했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr