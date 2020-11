동대문구, 12월3~12월6일 '2020 동대문구 온라인 진로박람회' 개최...2020 전국 우수 온라인 진로체험 프로그램 공개…직업체험, 직업인 특강, 학과 멘토링 등

[아시아경제 박종일 기자] 동대문구(구청장 유덕열)가 12월3일부터 12월6일까지 4일 간 동대문진로직업체험센터 유튜브 채널을 통해 ‘2020 동대문구 온라인 진로박람회’를 개최한다.

코로나19 장기화에 따라 학생들의 건강과 안전한 활동을 위해 비대면 방식으로 진행되는 이번 박람회에서는 2020년 한 해 동안 동대문구에서 운영하여 호응이 좋았던 90여 개의 다양한 온라인 진로 컨텐츠가 공개되며, 그동안 공개되지 않았던 다수의 콘텐츠도 선보일 예정이다.

12월3일부터 6일까지 상시로 운영되는 프로그램은 ▲대학생들이 직접 전해주는 학과의 모든 것-학과 멘토링 ▲학생들의 진로설계를 위한 진로특강 ▲직업인들의 특강과 함께 직업체험을 해 볼 수 있는 진로직업체험 ▲급변하는 미래사회와 신직업에 대해 알아볼 수 있는 4차산업 미래사회 등으로, 청소년들이 진로를 탐색하고 미래를 설계하는데 도움을 줄 것으로 기대된다.

특히 올해 동대문구 온라인 진로체험 콘텐츠 중 가장 인기를 끌은 ‘방구석 진로’도 박람회 기간 동안 상시 운영된다. 방구석 진로는 선착순으로 사전 신청을 받아 진행되며, 신청자에게는 진로체험 꾸러미가 제공된다.

실시간으로 운영되는 프로그램도 있다. 12월3일 오후 3시에는 4차 산업시대 유망직종인 빅데이터의 전문가가 인터뷰 형식으로 빅데이터와 활용사례를 소개, 12월5일 오전에는 문과·이과 학과멘토링, 오후에는 가족이 함께하는 플로리스트&새활용 공예가 직업체험으로 크리스마스 트리와 가랜드를 만들기가 진행된다.

또 참가자들을 위한 다양한 이벤트도 준비돼 있다.

동대문구 온라인 진로박람회는 진로직업체험지원센터 누리집을 통해 11월16일까지 1차 신청, 11월18~11월23일 2차 신청이 가능, 자세한 사항은 동대문진로직업체험지원센터로 문의하면 된다.

유덕열 동대문구청장은 “이번 진로박람회를 통해 미래사회의 주역인 청소년들이 다양한 직업을 체험해보고 진로를 탐색하는 기회를 갖길 바란다”고 밝혔다.

동대문진로직업체험지원센터의 비대면 온라인 진로콘텐츠는 다양성 및 독창성으로 큰 호응을 얻어 2020 전국 우수 진로프로그램으로 선정된 바 있다.

