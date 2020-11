고척근린시장, '다다익선 캠페인' 진행… "다른 시장과 다르게 결제가 편하게 하세요“

서울 구로구 고척동에 있는 고척근린시장에서 '다다익선 캠페인'을 진행하면서 소비자들에게 결제 편의 등 다양한 서비스를 제공하고 있다.

다다익선 캠페인은 소상공인진흥시장진흥공단에서 진행하는 것으로 ‘다’ 받아주고, 가격 원산지 ‘다’ 표시하고, 깨끗하고 쾌적해서 고객은 유‘익’하게, 온누리상품권 유통은 ‘착’하게 라는 뜻을 담고 있다.

고척근린시장은 시장 내에서 어떤 결제 수단이든 다 받아주고 가격과 원산지를 확실하게 표기하며 전체적인 청결도를 유지하고 상품권도 원활하게 유통되도록 캠페인을 진행하고 있다.

특히 소비자들이 편하게 이용할 수 있도록 결제 편의 시스템을 갖췄다. 신용카드 등 사용이 편리하도록 카드리더기는 전 매장에 당연하게 준비되어 있으며 제로페이, 온누리 상품권 등 다양한 결제시스템이 구축되어 있다. 또한 네이버 장보기를 통해 오프라인뿐만 아니라 온라인으로도 결제할 수 있도록 편의성을 높였다.

고척근린시장 관계자는 "이번 캠페인에 참여하면서 소비자의 결제 편의가 높아져 시장경제를 더욱 활성화할 수 있을 것으로 기대된다"며 "현재 시장 내 상인들의 서비스 마인드가 좋아 가까운 인근 주민이 뿐만 아니라 다른 동네 주민도 많이 방문하고 있어 부담 없이 찾아주시기 바란다”고 전했다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr