지리산국립공원, 산불방지·공원자원 보호 위해 일부 탐방로 통제

노고단∼장터목, 거림∼세석∼가내소, 치밭목∼천왕봉, 불일폭포∼삼신봉 등 25개 구간

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 국립공원공단 지리산 경남사무소는 산불로부터 자연경관과 야생 동·식물 등 공원자원을 보호하기 위해 오는 16일부터 내달 15일까지 일부 탐방로 출입을 통제한다.

출입 통제 탐방로는 종주 능선 위의 노고단∼장터목 구간을 비롯해 거림∼세석∼가내소, 치밭목∼천왕봉, 불일폭포∼삼신봉 등 25개 구간 125.3㎞다.

중산리∼법계사∼천왕봉, 백무동∼장터목∼천왕봉, 성삼재∼노고단 등 탐방객의 당일치기 산행 수요가 많고 상대적으로 산불 위험이 적은 37개 구간 109.41㎞는 종전대로 개방한다.

지리산국립공원 경남사무소 관계자는 "산행 때 인화 물질은 소지하지 말고, 산불을 발견하면 국립공원사무소, 소방서 등 행정관서에 즉시 신고해 달라"고 당부했다.

