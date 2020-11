합천군, 코로나19 극복 기원 건강걷기 개최

군민체육공원 2.2㎞ 코스



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군은 12일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태 장기화로 지친 군민의 건강증진을 위해 군민체육공원 걷기 코스 2km를 걷는 행사를 진행했다.

이번 행사는 김해은 합천군 체육회장, 이천종 합천군노인회 지회장 등을 포함한 군민 300여명이 참석했다.

행사에서는 건강걷기 전후 통합 건강증진(영양, 신체활동, 금연·절주, 구강 건강 등) 사업을 알려 주민의 건강에 관한 관심을 유도하고 건강한 생활을 실천할 수 있도록 유도했다.

군은 코로나19 확산 방지를 위해 참가자 전원에게 마스크를 착용하도록 하고, 걷기 참가 전 체온점검과 손 소독을 하는 등 생활 속 거리 두기와 방역지침을 지키며 진행됐다.

합천군 보건당국은 “군민 모두가 이번 걷기 행사를 통해 잃어버린 일상을 되찾고, 움츠렸던 마음을 떨쳐내길 바란다”며, “다 함께 건강한 걷기 운동을 통해 코로나19를 극복하자”고 말했다.

합천군은 코로나19 극복 기원 건강걷기는 13일(초계면), 18일(삼가면), 20일(야로면)까지 이어질 예정이다.

