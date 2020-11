함양군, 2020년도 용평리 도시재생 현장설명회 추진

서춘수 군수, “사람 중심 도시재생사업 추진하겠다”



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양군은 서춘수 군수와 부서장 등 20여명이 참석한 가운데 용평리 도시재생 뉴딜사업 대상 지역에서 현장설명회를 했다고 12일 밝혔다.

이날 설명회에서는 2020년 도시재생 뉴딜사업 용평리 일반근린형 H/W 추진사업을 중심으로 추신 사항과 현장에서 발생할 수 있는 다양한 문제들이 논의됐다.

추가적인 설명은 각 단위사업 용역사별로 ▲불로장생 특화 거리 ▲한들 거점센터 조성 ▲한들 문화광장조성 ▲골목 경제 활성화 ▲쌀전 항노화 문화곡간 조성 ▲빈집활용 커뮤니티 공간조성 ▲집수리지원사업 ▲안심 굴뚝(덕일 탕) 순서로 진행됐다.

이날 현장 설명회에서는 불로장생 특화 거리(성실약국부터 150m 구간) 일방통행 구축과 가로경관 논의, 한들 거점센터(지하 1층, 지상 5층) 층별 구성현황, 한들 문화광장 조성, 쌀전 주변 빈집과 골목 활성화 사업, 노후주택 외부경관개선 지원사업(집수리지원) 추진 가구 점검, 덕일 탕 굴뚝 활용방안 등을 논의했다.

서춘수 함양군수는 “현장에서 발생할 수 있는 다양한 문제들을 해결하고 주민과 함께할 수 있는 소통의 기회를 자주 갖겠다”며 “원도심에 활기를 넣고 기능을 회복시키기 위한 현장설명회를 자주 열어 주민이 주체가 되는 지역공동체를 조성하길 바란다”고 말했다.

서 군수는 “속도전보다 모두의 지혜가 공공성이라는 원칙의 틀에서 함께 해 콘크리트 도시재생이 아닌 지속할 수 있는 사람 중심의 도시재생사업이 되도록 최선을 다하겠다”고 했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr