에스네이처 ‘아쿠아 스쿠알란 수분크림’ 외 제품 2종, 2020 화해 뷰티 어워드 수상

지난 11일, 올해 6회를 맞이한 2020화해 뷰티 어워드에서 에스네이처 제품 3종이 수상의 영예를 안았다.

에스네이처의 ‘아쿠아 스쿠알란 수분크림’이 하반기 베스트 신제품 크림 부문 1위를 수상하였으며, ‘블랑쉬 클렌저’는 화해 뷰티 어워드 클렌징 젤 부문에서 2위, ‘아쿠아 콜라겐 펩타이드 트리플 젤에센스’는 화해 뷰티 어워드 에센스/앰플/세럼 부문에서 6위를 수상하는 쾌거를 이루었다.

특히 올 하반기 화해 유저들에게 많은 사랑을 받은 ‘아쿠아 스쿠알란 수분크림’은 높은 평점과 좋은 반응을 얻으며 ONLY화해 기획 세트로까지 출시되며 인기몰이를 하여 ‘보습 맛집’으로 알려진 에스네이처의 위상을 더욱 높였다.

이번 어워드는 2019년 11월1일부터 2020년 10월31일까지 사용자가 남긴 리뷰 102만 건을 분석해 후보 제품을 선별하고, 총 4단계의 어뷰징 리뷰 검수 과정을 거쳐 공정하게 선정되었다.

에스네이처는 “2020 화해 뷰티 어워드 수상으로 에스네이처의 제품력을 더욱 인정받게 되어 기쁘다. 에스네이처는 2007년부터 시작된, 13년의 기술력과 철학을 바탕으로 항상 뛰어난 제품 개발에 앞장서고 최선을 다하여, 고객분들께 더욱 사랑받는 브랜드가 되도록 하겠다“ 라고 전했다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr