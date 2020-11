최악의 전세난 우려에 대체재로 각광받는 수도권 주거용 오피스텔 구리 갈매지구 ‘힐스테이트 갈매역 스칸센’ 이목 집중

최근 주거형 오피스텔이 청약시장에서 아파트 대체상품으로 인기를 얻고 있다. 특히 최악의 전세난이 전국으로 확산하는 가운데 아파트 전세 공급 부족 수준을 보여주는 지수가 역대 최고까지 치솟은 것으로 나타나면서 이 같은 추세는 당분간 지속될 것으로 전망된다.

6일 한국감정원이 발표한 주간 아파트 가격 동향 통계에 따르면 11월 첫째 주 서울의 아파트 전세수급지수는 지난주(124.8)보다 5.4포인트 상승한 130.1로 조사됐다. 이는 한국감정원이 전세수급지수 통계를 발표하기 시작한 2012년 7월 이후 가장 높은 수치로, 서울의 아파트 전세 시장에서 공급이 수요를 따라가지 못하고 부족해 전세난이 우려된다는 의미다.

이와 함께 전국 아파트값 상승률이 6·17 부동산 대책 직후 수준으로 올랐고, 서울 출퇴근이 가능한 수도권 위치, 대표적으로 김포는 갭투자 수요까지 더해지며 주간 상승률이 2%에 육박하는 등 과열 양상까지 보이고 있다. 또한 내년 신규 입주 물량도 올해의 4분의 1 수준에 그칠 것으로 보여 전세난이 장기화될 것이라는 우려가 커지고 있다.

이에 대체재로 주목 받는 주거상품이 바로 주거용 오피스텔이다. 특히 수도권지역의 주거용 오피스텔이 다시 각광받고 있는데, 전세난 심화로 소형 전세아파트를 구하기 힘들어진데다 오피스텔은 대부분 역세권에 위치해 다세대ㆍ다가구에 비해 수요가 크게 늘고 있는 것이다.

이 같이 서울 출퇴근이 편리한 입지로 주목 받는 주거용 오피스텔 중 최근 분양을 시작한 대표적인 사업지가 바로 ‘힐스테이트 갈매역 스칸센’이다. 해당 시설은 경기도 구리시 갈매동 자족유통시설 A, B용지에 총 396실 규모로 계획 됐으며 현대건설이 시공을 맡는다.

‘힐스테이트 갈매역 스칸센’은 서울 신내역에서 한 정거장인 갈매역 인근에 조성되는 ‘준서울’ 역세권 단지로, 업무단지가 몰려 있는 7호선 라인의 상봉역도 세 정거장으로 가까워 서울 진출입이 잦은 직장인들에게도 높은 관심을 받을 것으로 기대된다. 이 외에 지하철 8호선, GTX-B 노선이 추가되는 경춘선 별내역도 도보권에 위치해 추가적인 교통 프리미엄도 누리게 된다.

차량 이동망으로는 갈매IC와 퇴계원IC가 가까우며 제2경부고속도로와 서울외곽순환고속도로를 통해 서울 양양고속도로, 세종~포천 고속도로 연계 이용이 편리하며, 한강 이남으로 이어지는 구리암사대교, 강동대교 외에 고덕대교가 2022년 완공될 예정이다.

아파트의 장점을 살린 특화설계도 눈길을 끈다. 해당 단지는 2룸(Room), 3베이(Bay) 평면을 적용해 통풍과 채광을 극대화했고 효율적인 공간 활용이 가능한 만큼 소가구부터 3~4인 가구까지 폭넓은 수요층을 확보할 전망이다. 또한 갈매지구에서 2룸(Room), 3베이(Bay)로 계획된 주거용 오피스텔은 ‘힐스테이트 갈매역 스칸센’이 유일해 상품 경쟁력도 뛰어나 보인다. 일부 호실의 경우 오픈 테라스도 제공될 예정이다.

고급 아파트 단지에 주로 마련됐던 다양한 커뮤니티 시설도 들어서는데, 현재 계획돼 있는 커뮤니티 시설로는 커뮤니티 라운지, 클럽하우스, 파티룸 및 최신 트렌드인 펫 샤워 존, 코인 세탁실, 골프클럽, GX룸, 라커룸(프라이빗스토리지), 샤워룸 등이 있다.

단지 내에는 멀티플렉스 영화관 ‘CGV'가 입점 예정으로 입주민은 단지 밖으로 외출하지 않아도 문화생활을 즐길 수 있으며 구리갈매지구 중심상업지역이 바로 앞에 자리잡고 있다. 이마트 별내점, 홈플러스 신내점, 서울의료원 등의 생활 인프라도 근거리에 위치해 편리하게 이용할 수 있다.

한편, ‘힐스테이트 갈매역 스칸센’은 계약자 및 입주자들에게 삼성전자 인기 제품 할인 구매 혜택을 제공하는 등 다채로운 이벤트를 진행한다. 견본주택은 경기도 구리시 교문동 259-10(교문사거리)에 마련되었다.

특히 견본주택에서는 코로나 19 확산 방지를 위해 전 직원이 마스크를 착용하고 방문 예약제도 시행하여 방문객이 한 번에 몰리는 것을 방지하고 주기적으로 방역도 시행할 예정이다. 또한 열화상 카메라 설치와 비접촉 체온계를 사용해 열이 있는 방문객들을 철저히 가려내는 등 안전한 견본주택 운영에 적극적으로 힘쓸 계획이다.

