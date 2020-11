‘여성 자유의 상징’ 미니스커트는 어떻게 시작됐을까?

1968년, 프랑스의 식민지였던 아프리카의 콩고공화국 경찰이 수도 브라자빌 안팎에서 연이어 급습을 벌였다. 그들이 찾는 대상은 미니스커트라고 알려진 금지된 복장을 한 300명의 소녀들이었다.

1964년에 처음 도입된 미니스커트는 세상을 휩쓸면서 보수주의자들을 분개하게 만들었다. 무릎 위 15~17cm까지 내려오는 미니스커트는 그전까지 보이면 안 되는 것으로 여겨졌던 신체의 일부를 드러낸 과감한 시도가 아닐 수 없었다.

패션 디자이너 앙드레 쿠레주와 메리 퀀트가 최초로 미니스커트를 디자인한 사람이라고 인정받는데, 런던에서 가장 유행에 민감한 동네의 이름을 따서 첼시룩이라고 불렸다. 그리고 당시 영국의 슈퍼모델이었던 진 슈림프턴이 입기 시작하면서 본격적으로 유행하기 시작했다.

미니스커트는 저메인 그리어, 글로리아 스타이넘 같은 여러 페미니스트들이 젊음과 여성의 자유에 대한 상징으로 받아들였다. 그러나 안타깝게도 격렬한 반발도 마주해야만 했다.

콩고에서의 급습뿐만 아니라 한 가톨릭 추기경 또한 미니스커트를 ‘도발적이고 수치스러움을 모르는 것’이라고 비난했다. 또한 말라위 정부는 미니스커트를 입은 외국 여성들이 내국인들을 타락시키기 전에 추방하는 명령을 승인하기도 했다.

베네수엘라의 교회들은 여성들에게 보다 단정한 옷을 입어야 지옥에 가지 않는다고 경고했고, 이라크는 스커트 자체를 완전히 금지했다.

하지만 이렇듯 반항의 상징이었던 미니스커트가 시간이 지나면서 사람들에게 서서히 인정받기 시작하자 오히려 그 열풍은 잠잠해졌다. 디자이너 퀀트도 1970년에 새로운 여성복 라인을 발표하면서 “미니는 여성 해방을 입증하는 목적으로써 제 역할을 다했다”며 “이제 그것은 인정받았으니 다시 일상으로 돌아갈 수 있다”고 말했다.

이처럼 지난 100년간 현대문화는 차별과 격렬한 저항이 충돌하며 많은 변화를 이끌어냈다. 이를 이해하고 흡수하는 것은 현재를 제대로 살아가고 앞으로의 미래를 준비하는 과정이 아닐 수 없다.

지난해 출간되자마자 베스트셀러 1위에 오른 <1일 1페이지, 세상에서 가장 짧은 교양수업 365> 시리즈가 이번에는 현대문화 편으로 돌아왔다.

방대하고 부담스러울 수 있는 교양과 지식을 하루에 딱 한페이지씩 쉽고 빠르게 습득할 수 있도록 했으며 시리즈 완결판인 현대문화 편은 가장 극적인 변화를 겪은 지난 100년간 대중문화의 모든 것을 인물, 문학, 음악, 악당, 사회, 스포츠, 팝 등 7가지 주제로 나누어 엄선했다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr