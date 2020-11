【화제의테마】 전문가 추천 무조건 사야할 테마 4選 -무료 배포 중

▶데이드투자그룹 단독포착 내일 '급상승' 예상 종목 ▶신청 즉시 종목 확인 (클릭)

[4위] 2차전지 관련주

美 대선이 바이든 후보의 승리로 끝남에 따라 2차전지주의 급성장이 예상된다. 바이든 대통령 당선자의 핵심 정책 가운데 전기차 보급, 신재생에너지 확대 등이 포함되어 있으며, 이들 모두 2차전지를 필요로 한다. 세계 유수 2차전지주 생산기업 가운데 중국의 CATL과 일본의 파나소닉을 제외한 나머지 기업이 한국 기업인 만큼 소재공급사들도 크게 수혜받을 것으로 기대된다.

[3위] 태양광관련주

美 대선에서 조 바이든 후보의 승리가 유력함에 따라 관련주들이 크게 오를 것으로 보인다. 바이든 후보는 신재생에너지에 5조 달러를 투입하겠다고 천명한 바 있는데, 세계적인 기술력을 갖춘 국내 기업들도 크게 수혜받을 것으로 보인다.

[2위] 백신 저온유통관련주

화이자 백신에서 항체 생성에 유의한 반응을 보임에 따라 백신 유통 역시 큰 관심사로 떠올고 있다. 여기에 비슷한 구성을 갖춘 모더나의 백신에 대한 기대감도 한층 높아지고 있다. 본격적인 상용화가 시작된다면 코로나 진단키트나 국산 백신보다는 효과적인 유통에 더욱 관심이 쏠릴 수 밖에 없다. 잠시 조정은 올 수 있겠지만 담아야 한다. 그것이 당신의 통장을 살찌울 기회다.

[1위] ?????

데이드투자그룹에서는 꼭 잡아야하는, 급상승 예상 1위 테마를 아래 링크를 통해 배포하고 있다.

관심종목: 한국유니온제약 한국유니온제약 080720 | 코스닥 증권정보 현재가 21,850 전일대비 950 등락률 +4.55% 거래량 10,911,739 전일가 20,900 2020.11.12 13:17 장중(20분지연) 관련기사 임상 결과 곧 나옵니다! 항체치료제 대장 株 공개! 무조건 받아가세요!주식투자 혼자서는 어렵다면?한국유니온제약, 코로나19(혈장치료/혈장치료제) 테마 상승세에 16.75% ↑ close , 켐온 켐온 217600 | 코스닥 증권정보 현재가 5,060 전일대비 50 등락률 +1.00% 거래량 14,689,368 전일가 5,010 2020.11.12 13:17 장중(20분지연) 관련기사 주식투자 혼자서는 어렵다면?켐온, 검색 상위 랭킹... 주가 -2.0%켐온, 투자자 검색 급증... 주가 4470원(-4.08%) close , 루트로닉 루트로닉 085370 | 코스닥 증권정보 현재가 7,550 전일대비 760 등락률 +11.19% 거래량 9,507,284 전일가 6,790 2020.11.12 13:17 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-26일루트로닉, 1Q 영업익 14억…전년比 흑자전환[e공시 눈에 띄네]코스닥-12일 close , 세종텔레콤 세종텔레콤 036630 | 코스닥 증권정보 현재가 338 전일대비 8 등락률 -2.31% 거래량 6,952,481 전일가 346 2020.11.12 13:16 장중(20분지연) 관련기사 세종텔레콤, 제4이동통신 테마 상승세에 10.19% ↑세종텔레콤, 검색 상위 랭킹... 주가 4.19%“아직도 추천주를 돈내고 받으세요?” close , 신신제약 신신제약 002800 | 코스닥 증권정보 현재가 10,700 전일대비 500 등락률 -4.46% 거래량 5,946,580 전일가 11,200 2020.11.12 13:17 장중(20분지연) 관련기사 “아직도 추천주를 돈내고 받으세요?”글로벌 바이오 회사가 인정했다! 신약 개발 소식에 ‘초강세’!덱사ㅇㅇㅇ 말고 새로운 것이 나왔다! 중증환자 사망률 낮춘다! close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.