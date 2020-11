컴포자이너스, 뮤지션들 일거리 매칭 소셜 네트워크 서비스 ‘뮤지트’ 론칭

컴포자이너스(대표 김다연)가 뮤지션들 일거리 매칭 소셜 네트워크 서비스 ‘뮤지트’ 론칭 소식을 알렸다.

컴포자이너스는 올해 중소벤처기업부 예비창업패키지, 한국여성벤처협회 여성벤처창업 케어프로그램, 종로청년창업센터 입주 기업에 선정되어 사업화 자금과 멘토링 등을 지원받은 유망 기업이다.

컴포자이너스 측은 음악계의 근본적인 문제 해결을 위한 뮤지트는 동종업계 인맥 없이는 새로운 기회를 얻기 힘들었던 음악인들이 온라인상에서 연결될 수 있도록 하는 모바일 플랫폼이라고 소개했다. 또한 ‘대한민국 모든 음악인들이 연결되는 세상’이라는 브랜드 슬로건에 걸맞게 프로필 구축, 아티스트 찾기, 인맥 추가, 1:1 메시지, 포스팅 등의 소셜네트워킹 기능을 제공한다고 덧붙였다.

뮤지트는 음악가에 최적화된 프로필 등록이 가능하다는 점이 강점으로 꼽힌다. 기존의 일자리 매칭 서비스에서는 회사 근무 이력 위주의 프로필 양식으로 인해 음악인들의 전문성을 어필하기 어려웠다면, 뮤지트에서는 영상, 공연 포스터 등을 등록하여 커리어를 보다 효과적으로 보여줄 수 있다. 또한 연주 가능한 악기, 활용 가능한 음악 관련 소프트웨어 등을 등록하여 업계 관계자들에게 보유 역량과 전문성을 구체적으로 PR할 수도 있다.

또한 일정 장르에만 한정되어있던 기존의 음악 전문 커뮤니티와 달리 클래식, 실용음악, 국악 등 분야에 상관없이 모든 음악인들에게 열린 공간이라는 점도 장점이다. 다양한 분야의 음악인들이 만나 교류하고 협업하는 것은 물론, 뮤지트 자체 기획 프로젝트를 통해 전에 없던 독창적인 창작물 및 퍼포먼스가 만들어질 수 있다.

아울러 음악 활동에 필요한 정보를 통합적으로 제공한다. 구인 정보, 콩쿨 및 오디션, 지원사업, 공모전, 공연 등 업계 정보를 한 곳에 모아 보여주기 때문에 여러 사이트를 일일이 방문하는 번거로움 없이 원하는 정보를 빠르고 효율적으로 얻을 수 있다.

컴포자이너스 관계자는 “‘뮤지트(Muzit)’가 12월 출시를 앞두고 보다 많은 사용자들을 만나기 위해 'SNS 친구 소환 이벤트'도 마련했다.”며, “이벤트 당첨자에게는 에어팟 프로를 포함한 다양한 상품을 증정하며, 이벤트에 대한 자세한 내용은 뮤지트 공식 홈페이지 및 SNS에서 확인 할 수 있다.”고 전했다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr