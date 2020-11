신정재 웰크론 사장, ‘섬유의 날’ 대통령표창 수상…“방역제품으로 국민건강 기여”

지속적인 소재 개발 통한 섬유산업 발전 공헌

[아시아경제 김희윤 기자] 웰크론은 신정재 사장이 제34회 섬유의 날 기념식에서 모범경영인 부문 대통령 표창을 수상했다고 12일 밝혔다.

신정재 사장은 2010년 웰크론에 입사해 사장으로 재직하며 국내 고기능성 섬유 산업 발전을 위해 헌신해 온 점을 인정받았다. 특히 알러지 방지 고밀도 극세사 원단 '웰로쉬' 개발을 주도해 일반 면 소재 중심이었던 국내 침구 시장에 기능성 침구의 신시장을 개척했다는 평가다.

아울러 신 사장은 미세먼지와 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)가 사회적 이슈로 떠오르자 방역 브랜드 '케어온(Care-On)'을 론칭해 다양한 KF 마스크 제품을 시장에 선보여 국민 건강에 기여한 공로를 인정받았다.

이밖에도 신 사장은 여성용품 브랜드 '예지미인'으로 유명한 웰크론헬스케어 사장을 겸직하며 생리대, 라이너 등 다양한 소재를 활용한 여성용품을 출시했다.

섬유의 날은 1987년 11월 11일 우리나라 수출산업 중 단일업종 최초로 섬유수출 100억달러 달성을 기념해 제정된 이래, 매년 기념식을 통해 섬유패션산업 발전에 큰 공헌을 한 인사들에게 정부 포상을 수여해오고 있다.

