[AI분석]증권사 애널리스트이 추천한 우량주 총정리

11월 12일 오늘, AI가 엄선한 우량종목은 덴티움, 파라다이스, 제주항공 등으로 나타났다. 15년 이상의 장기 임상데이터 다수 보유한 덴티움은 외국기업 최초로 임플란트 생산이 가능한 공장 생산허가와 CT 판매허가를 취득하고, 화이자의 코로나 백신 임상데이터 발표이후 소외되었던 글로벌 치과시장 센티멘트 개선된 점이 투자 포인트로 꼽히고 있다.

덴티움은 최근 연기금 매수 강세로 3일간 9.5만주 순매수를 한 것으로 나타났다. 파라다이스와 제주항공 외 AI가 엄선한 우량주에 대한 자세한 정보는 구글 플레이스토어에서 AI라씨로 앱을 다운 받으면 해당 정보가 나왔을 때 실시간으로 알림을 받을 수 있다.

[투자자 관심 종목]

덴티움 덴티움 145720 | 코스피 증권정보 현재가 43,500 전일대비 750 등락률 -1.69% 거래량 272,824 전일가 44,250 2020.11.12 15:30 장마감 관련기사 덴티움, 조세심판 청구 승소…"103억원 전액 환급"[e공시 눈에 띄네] 코스피-10일덴티움, 2분기 영업익 66억2700만원…전년비 57.2% 감소 close , 제주항공 제주항공 089590 | 코스피 증권정보 현재가 16,250 전일대비 50 등락률 +0.31% 거래량 892,550 전일가 16,200 2020.11.12 15:30 장마감 관련기사 제주항공, 항공/저가 항공사(LCC) 테마 상승세에 7.0% ↑[e공시 눈에 띄네] 코스피-10일[클릭 e종목]"제주항공, 6개 분기 연속 적자…유동성 확보 필요" close , 파라다이스 파라다이스 034230 | 코스닥 증권정보 현재가 14,350 전일대비 50 등락률 +0.35% 거래량 943,598 전일가 14,300 2020.11.12 15:30 장마감 관련기사 파라다이스시티, 국내 리조트 최초 '캠핑페어' 개최파라다이스, 카지노 테마 상승세에 6.9% ↑파라다이스, 3분기 영업손실 311억...적자 전환 close , 교촌에프앤비 교촌에프앤비 339770 | 코스피 증권정보 현재가 31,000 전일대비 7,150 등락률 +29.98% 거래량 29,032,337 전일가 2020.11.12 15:30 장마감 close , HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 14,350 전일대비 1,350 등락률 +10.38% 거래량 44,712,927 전일가 13,000 2020.11.12 15:30 장마감 관련기사 HMM, 최근 5일 기관 172만 7648주 순매수... 주가 1만 4150원(+8.85%)HMM, 해운 테마 상승세에 11.54% ↑[e공시 눈에 띄네]코스피-11일 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.