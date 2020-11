이언주, 경선 '여성가산점 축소' 반발 "결집된 분노 우릴 향할 수도"

국민의힘, 서울·부산시장 선거 준비

여성가산점 배제 논란

[아시아경제 김수완 기자] 내년 부산시장 보궐선거 출마를 준비 중인 이언주 전 미래통합당(현 국민의힘) 의원이 11일 "여성들의 결집된 분노가 우리를 향하지 않는지 잘 살펴야 할 것"이라고 밝혔다. 국민의힘 경선준비위원회가 본경선에서 여성가산점을 주지 않는 쪽으로 경선룰 방향을 잡은 것으로 알려지자 이를 비판한 것이다.

이 전 의원은 11일 자신의 페이스북에 글을 올려 이번 선거에 대해 "더불어민주당의 성추행으로 시작된 선거로 '젠더선거'라고 한다"며 "우리 당이 이번만큼은 여성들을 위한 선거를 하겠다고 선언했으면 좋겠다"면서 이같이 말했다.

이 전 의원은 "이번 선거는 서울과 부산의 경제발전 등 현안을 해결하는 건 물론, 우리 사회의 가부장적 문화와 유리천장, 가정폭력과 성폭력 문제 등을 극복하기 위해 사회 전체가 노력하는 계기가 되어야 한다"며 "더이상 여성과 청년들에게 꼰대당 소리를 듣지 않도록 환골탈태해야 한다"고 강조했다.

이어 경선준비위원회의 여성 가산점제 폐지 및 축소 검토와 관련해서는 "하필 젠더선거에서, 여성들의 분노와 기대가 결집되는 이 시점에서 그런 결정을 내리는 우를 범할 리가 없다고 믿으면서도 혹시나 해서 한 말씀 드리겠다"며 "이 문제는 당이 여성들의 정치 참여에 대한 개혁 의지가 있는지, 수많은 여성들의 분노에 공감하고 있는지를 보여주는 척도"라고 지적했다.

끝으로 이 전 의원은 "이번 선거가 우리 사회의 남녀평등 문제와 여성의 정치참여가 진일보하는 계기가 되길 간절히 바란다"고 덧붙였다.

앞서 국민의힘 경선관리위원회는 서울시장, 부산시장 후보 공천에 대해 예비경선에서만 여성, 청년, 신인 가산점을 적용하고 결선 경선에는 여성 가산점을 적용하지 않을 예정인 것으로 알려졌다.

주호영 국민의힘 원내대표는 이날 포럼 참석 후 기자들과 만나 "여성을 진출시키기 위한 가산점 제도가 필요한 측면도 있고, 본선 경쟁력을 헤칠 수도 있어서 중간에서 조화를 찾는 게 (중요하다)"고 설명했다.

한편 서울·부산시장 보궐선거가 5개월여 앞으로 다가오면서 야권에서는 이언주·이혜훈·나경원 전 의원들이 여성 후보군으로 거론되고 있다.

김수완 기자 suwan@asiae.co.kr