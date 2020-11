우승희 전남도의원, 전남 문화예술행사 관람률 ‘전국 최하위’ 지적

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 우승희 전남도의원(더불어민주당·영암1)은 전남 문화예술행사 관람률이 전국에서 최하위를 차지했다고 꼬집었다.

11일 우승희 의원에 따르면 문화관광체육부가 조사한 ‘2019 국민문화예술활동’에서 전남의 문화예술행사 관람률은 지난해 69.6%로 전국 평균 81.8%에 비해 최하위를 차지했다.

전남의 문화기반시설 수는 총 206개로 전국 5위를 기록했다. 그럼에도 문화향유율이 낮은 이유는 농어촌과 도서지역과 문화 취약계층인 노인·저소득층 많고, 문화예술 활동이나 교통 접근성이 낮기 때문인 것으로 파악된다.

우승희 의원은 전남도 행정사무감사에서 “남도문예르네상스 종합계획 추진상황을 확인한 결과 올해까지 당초 계획한 사업비의 40%만 투입하고 매년 감소하고 있다”고 지적했다.

전남도가 지난 2016년부터 추진한 남도문예르네상스 종합계획은 올해까지 2513억원의 사업비를 투입해 3개 분야 28개 사업을 추진 예정인 사업이다.

그러나 전남도가 우승희 의원에게 제출한 행정사무감사자료에 의하면 올해 현재까지 1022억원만 투입했다. 또 지난 2018년 318억원, 지난해 300억원, 올해 189억원 등 사업비가 매년 감소했다.

우승희 의원은 “남도문예르네상스사업이 국제 수묵 비엔날레만 제대로 추진되고 다른 사업들은 도민들이 체감하지 못하는 실정이다”며 “남도문예르네상스 브랜드화와 시군 또는 민간 주도로 사업을 추진하여 도민들이 일상 속에서 전남의 문화를 향유할 수 있는 여건과 기회를 확대해야한다”고 지적했다.

이어 “학생과 도민의 교육프로그램 확대, 문화예술단체의 예술 활동 지원, 저소득층을 위한 문화누리카드 활성화 등 언택트 시대에 맞는 다양한 콘텐츠 제공과 일자리 창출로 이어져야 한다”고 강조했다.

