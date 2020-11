골드만삭스 "내년까지 S&P500 16% 상승"

"코로나19 백신이 바이든 정책 보다 중요"

연말까지 4%, 내년까지 16% 상승 예상

가치주 중심 매수 권유

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 투자은행 골드만삭스가 S&P500 지수 목표치를 대폭 상향조정했다. 신종코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 개발이 시장 상승을 주도할 것이라는 예상이다.

11일(현지시간) 야후파이낸스에 따르면 골드만삭스의 수석 투자전략가 데이비드 코스틴은 신종코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 개발을 경제와 시장을 끌어올릴 요인으로 판단했다.

그는 연말까지 S&P500이 현 수준에서 4% 상승해 3700에 도달할 것으로 내다봤다. 이어 2021년말까지는 16% 상승한 4300에 도달할 것으로 판단했다. 2022년 말 목표치는 4600으로 제시했다.

코스틴은 "백신 개발이 조 바이든 미국 대통령 당선자의 경제정책보다 시장과 경제에 미치는 영향이 더 크다"고 언급했다.

그는 "화이자의 백신이 90% 이상 효과가 있었다는 발표는 내년에 사회가 점진적인 정상화의 길로 갈 수 있도록 해줄 것"이라고 전망했다. 코스틴은 가치추 중심의 매수를 추천했다.

JP모건도 코로나19 백신에 대한 기대감을 반영하며 미 증시가 내년에도 강한 상승세를 탈 것으로 추정했다. JP모건은 올해 S&P500이 3600을 돌파하고 내년말까지 4500에 도달할 것으로 기대했다.

이날 개장한 뉴욕증시에서 다우존스30산업평균지수, S&P500지수, 나스닥 지수는 일제히 강세로 출발했다. 다우지수는 0.1%, S&P500은 0.5%, 나스닥은 1.2% 상승중이다. 이날은 화이자의 코로나19 백신 약효 발표 이후 약세를 보였던 기술주들의 반등이 나타나고 있다.

