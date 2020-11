'검사 술접대 폭로' 김봉현, 전자 보석 신청…4차 조사서 접대 정황 진술(종합)

두 번째 옥중 편지서 "전자 보석 제고 활용도 못 하면서 왜 만들었냐"

11일 검찰 조사에서 룸살롱 술 접대 자리 배치 등 당시 상황 자세히 진술

[아시아경제 조성필 기자, 유병돈 기자] '검사 술접대 의혹'을 폭로한 김봉현 전 스타모빌리티 회장(46·구속)이 지난 6일 서울남부지방법원에 '전자 보석'을 신청한 것으로 확인됐다. 심문 기일은 오는 27일 오전 10시30분으로 잡혔다.

앞서 김 전 회장은 지난달 공개한 2차 옥중 편지에서 "전자 보석 제도를 활용도 못 하면서 왜 만들었냐"고 언급한 바 있다.

한편 서울남부지검 검사 향응·수수 사건 수사전담팀(팀장 김락현 형사6부장)은 11일 오후 2시부터 서울남부구치소에 수감된 김 전 회장을 소환해 룸살롱 술 접대 당시의 상황을 조사했다.

이날 조사에서 김 전 회장은 접대 당시 자리 배치와 오간 대화 등을 자세하게 진술한 것으로 알려졌다. 그는 "당시 술자리에서는 검찰 전관 A 변호사가 상석에 앉고, 그 오른쪽에 B 검사와 내가 앉았다"며 "A 변호사에게 'B 검사와 모 골프장에서 골프 자주 치면 되겠네'라고 말했다"고 말한 것으로 전해졌다.

또 김 전 회장은 "경기 남부에 살던 B 검사는 당시 늦은 시간까지 술자리에 남아있었고, 룸살롱에서 운전기사를 불러 집까지 데려다줬다"며 "해당 차량의 내비게이션을 보면 B 검사의 집 주소를 입력한 흔적이 남아있을 것"이라고 주장한 것으로 알려졌다. 다만 당시 이용한 차량이 B 검사의 자가용인지, 룸살롱 측에서 제공한 차량인지는 불명확하다는 입장이다.

김 전 회장은 "내비게이션뿐만 아니라 해당 날짜의 톨게이트 기록, 신용카드 결제 내역, 아파트 차량 출입 기록 등을 확인하면 이런 주장의 진위를 파악할 수 있을 것"이라고 강조했다.

검찰은 앞선 조사에서 압수수색을 통해 확보한 휴대폰 포렌식 자료 등을 토대로 술 접대가 이뤄진 날짜를 특정하는 데 집중했다. 김 전 회장은 전날 변호인을 통해 "접대 날짜로 7월 12일과 18일 중 하루를 지목했다"고 밝혔다.

김 전 회장은 지난달 공개한 옥중 편지에서 "2019년 7월 서울 강남구 청담동의 한 룸살롱에서 검찰 전관 A 변호사와 함께 현직 검사 3명에게 1000만원 상당의 술 접대를 했다"고 폭로한 바 있다.

A 변호사는 김 전 회장의 주장에 대해 "현직 검사를 소개해주고 함께 술자리를 한 사실이 없다"며 "차분히 검찰 조사에 임해 사실을 밝히겠다"고 반박했다.

