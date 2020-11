[아시아경제 김봉주 기자] 가수 에일리가 일부 누리꾼의 금전 요구에 고충을 전했다.

에일리는 11일 자신의 인스타그램 스토리를 통해 "왜 DM으로 돈 빌려달라하시는 분들은 항상 금액이 다 3천만원인가요?"라고 적었다.

이어 "궁금하다. 그게 빌리기 적당하다고 생각하시는 금액이냐. 분명 DM은 다 다른 분들이 보내시는데 같은 금액을 부탁하시길래 궁금해서요"라고 덧붙였다.

한편 에일리는 지난달 6일 다섯 번째 미니 앨범 'I'm'을 발표한 뒤 활동하고 있다.

