갈수록 불붙는 '檢 특활비' 논란…野 "청와대도 따져봐야" 압박

野 "秋, 제 발등 찍어", "법무부 장관도 특활비 많이 쓰는 걸로 알아"

[아시아경제 허미담 기자] 추미애 법무부 장관이 "윤석열 검찰총장이 특수활동비(특활비)를 주머닛돈처럼 쓰고 있다"고 주장하면서 촉발된 검찰 특활비 논란이 청와대까지 번지고 있는 모양새다. 국민의힘은 11일 특활비 검증 확대를 주장하며 "국정조사를 통해 청와대 특활비를 점검해야 한다"고 주장했다.

주호영 국민의힘 원내대표는 이날 KBS라디오 '김경래의 최강시사'에 출연해 "한 해 정부 예산 중에서 특활비가 1조 원 가까이 된다"며 "청와대의 특활비도 청와대 (직원이) 개개별로 쓰는지 아니면 대통령이 쓰는지 이것도 따져봐야 한다"고 말했다.

이어 "법무부 장관도 특활비를 많이 쓰고 있는 것으로 알고 있다"면서 "(추 장관이) 훨씬 자기가 위법이 많은 데도 이걸 특활비를 문제 삼아서 결국 자기 발등을 찍는 일을 만들었다"고 지적했다.

또 그는 "추 장관이 그제 법사위 법무부 검증에서 '자신은 (특활비를) 쓰지 않았다'고 했는데, 그러면 이전 조국 전 장관이나 박상기 전 장관은 (특활비를) 썼다는 이야기인지 이런 것들이 문제가 되면 지금 정부안에 있는 모든 특활비가 다 문제 될 수 있다"고 꼬집었다.

국회 법제사법위원회 소속 조수진 국민의힘 의원도 박상기·조국 전 법무부 장관을 언급했다. 그는 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 두 사람을 언급하며 "문재인 정부의 두 전직 법무부 장관이 재임 시절 검찰의 특활비를 받았다고 추 장관의 법무부가 공개했다"면서 "수사와 전혀 상관없는 사람이 검찰 수사에 쓰라는 검찰의 특활비를 받은 것은 국고손실 혐의에 해당한다"고 했다.

이어 "검찰의 인사권과 지휘, 감독권을 가진 법무부의 수장이 검찰로부터 특활비를 상납받아 용도 아닌 곳에 썼다면 뇌물죄에 해당한다"면서 "박근혜 전 대통령은 재임 시절 국정원장의 특활비를 받아 뇌물과 국고손실 혐의로 기소돼 유죄가 선고됐다"고 했다.

조 의원은 "국정원에 대한 인사권과 감독권을 가진 청와대가 국정원에서 돈을 상납받아 쓴 것은 뇌물이고, 정해진 용도 아닌 곳에 특활비를 쓴 것은 국고손실이란 것을 문 정부는 가르쳐줬다"면서 "드루킹 수사 의뢰로 김경수 경남지사를 잡은 추 장관. 이번엔 검찰 특활비로 박 전 장관과 조 전 장관을 잡을 것 같다"고 비꼬았다.

또 일부 의원은 "법무부가 특활비를 용도에 맞지 않게 지출했다"고 주장하며, 나아가 '돈 봉투'까지 돌렸다는 의혹을 제기했다.

국회 법사위 소속 국민의힘 일동은 이날 국회에서 기자회견을 열어 법무부 검찰국이 수사와 정보수집 등 업무가 아닌 곳에 특활비를 지출했다고 지적했다.

법사위 야당 간사인 김도읍 의원은 "기획재정부의 예산 및 기금 운용지침에 의하면 특활비는 수사와 정보 수집 또는 이에 준하는 외교·안보·경호에 쓰되 그것도 특활비를 쓰지 않으면 안될 부득이한 사유가 있을 때 최소한의 범위 내에서 써야 한다"고 주장했다.

이어 "법무부의 특활비가 각 실국에 배정된 내역을 보면 총 6억2800만원"이라며 "이 금액 외에 특활비가 쓰였다고 하면 분명히 불법인데, 법무부 검찰국에서는 10억 원이 넘는 특활비를 올해 썼다"고 말했다.

김 의원은 "그 돈이 어디에 쓰였냐고 법무부 차관과 검찰국장에 물으니 수사업무나 정보수집 업무에 썼다는 말은 못하더라"라며 "(대신) '수사와 밀접한 업무'에 사용했다고 했는데, 이건 특활비를 제대로 사용하지 않았다는 것을 사실상 인정한 것"이라고 꼬집었다.

유상범 같은 당 의원은 심재철 검찰국장이 특활비로 검찰국 전(全) 직원에게 '돈 봉투'를 돌렸다는 의혹을 제기했다.

그는 "(심 국장이) 특활비를 목적에 맞게 나눠줬다고 했다"며 "액수는 말하지 않았지만 전 직원에게 나눠줬다는 점은 인정했다"고 부연했다.

앞서 지난 9일 여야 법사위원들은 대검과 법무부의 특활비 집행 현황을 점검했다. 이는 추 장관이 지난 5일 법사위 전체회의에서 "(윤 총장이) 특활비를 주머닛돈처럼 사용한다"라며 "서울중앙지검에는 특활비가 지급되지 않아 애로가 있다고 한다"라고 문제를 제기한 데 따른 것이다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr