강문성 전남도의원, 바이오산업진흥원 성과 부족 ‘지적’

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 강문성 전남도의원(더불어민주당·여수2)은 11일 전남바이오산업진흥원에 대한 행정사무감사에서 R&D 연구와 장비활용률, 경제적 파급효과에 대해 점검하고 대책 마련을 촉구했다.

강 의원은 “전남 지역 바이오산업 육성 및 활성화와 지역 경제 활성화를 목적으로 올해 기준 514억원의 예산으로 운영되는 전남바이오산업진흥원의 연구 성과와 경제적 파급효과가 미미하다”고 지적했다.

바이오산업진흥원의 주요 성과를 살펴보면 지난 2018년 8개 기업과 224억원, 고용창출 104명의 실적을 목표로 한 MOU 체결을 정점으로 올해 9월 말 현재 3개 기업이 13억원과 11명의 고용창출을 투자 실현했다.

강문성 의원은 “오송 바이오산업단지가 국가산단 지정 예비타당성 조사를 통과해 엄청난 국비지원을 받을 수 있는 근거가 마련됐다”며 “전남바이오산업진흥원이 전남의 바이오산업이 집약될 수 있도록 역할을 다해야 한다”고 강조했다.

이어 “바이오산업진흥원이 전남의 천연자원을 활용해 도내 기업들의 R&D 수행을 돕고 특허기술 이전을 통한 지역기업의 활성화를 모색해야 하나 성과가 미미하다”며 “위드 코로나 시대에 감염병 예방을 위한 나노 신소재를 활용한 제품과 백신 등 개발에 좀 더 박차를 가하고 지역 중견기업과의 협력 구축을 강화해야 한다”고 주문했다.

더불어 “이번 전남도 행정사무감사에서 여수 지역대학이 전남 지역 산업과 R&D산업에 전남대 여수캠퍼스와 한영대가 배제됐다”며 “추후 지역대학이 소외되지 않도록 적극적으로 대처할 것”을 요구했다.

이외에도 전남대 여수캠퍼스가 전남대로 통합되면서 R&D나 예산 지원에 대해 오히려 광주캠퍼스로 예산이 배정되며 여수지역 대학이 배제된 것은 아닌가에 대한 강한 의구심을 피력하기도 했다.

특히 “최근 5년 간 바이오산업진흥원과 지역대학과 업무협력 현황 자료에 따르면 9개 대학과 18건의 업무협약을 체결했는데 전남대학교 여수캠퍼스, 한영대와 업무협력을 맺은 실적이 없는 것으로 나타났다”며 “지난 5년 동안 지역대학과 추진한 산학협력사업 22건 중에서 전남대 여수캠퍼스는 1개인데 반해 광주와 화순캠퍼스는 8개에 이른다”고 주장했다.

그러면서 “정부 공모사업도 해양·수산에 전문성과 노하우가 있는 전남대 여수캠퍼스와 협력사업을 강화할 것”을 당부했다.

