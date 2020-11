음주운전 말리던 노모, 아들 차에 참변…"발견 못했다"

[아시아경제 김봉주 기자] 최근 50대 남성이 음주운전으로 자신의 어머니를 치어 숨지게 한 일이 발생했다. 이 사고는 노모가 아들의 음주운전을 말리는 상황에서 발생했다.

11일 SBS는 "술취한 아들 차량에 들이받힌 80대 노모가 크게 다쳐 병원으로 옮겨졌는데, 결국 일주일 만에 숨을 거뒀다"고 보도했다.

술에 취해 운전대를 잡으려는 아들을 노모가 길 앞까지 나가 말리려다 변을 당한 것이다.

SBS에 따르면, 피해 여성의 아들 A씨의 혈중알코올농도는 0.1%를 넘겼다.

경찰 조사에서 A씨는 "도로에 있는 어머니를 미처 발견하지 못했다"고 진술한 것으로 전해졌다.

가족들은 "평소 두 모자 사이의 관계가 좋았다"며 처벌을 원치 않는다는 내용의 탄원서를 경찰에 제출했지만 처벌은 피하기 어려운 상황이다.

경찰은 A씨에 대해 특가법상 위험운전치사 혐의를 적용해 조만간 검찰에 송치할 계획이다.

