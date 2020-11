구복규 전남도의원 “전남 국공립어린이집 확충하라” 요구

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 구복규 전남도의원(더불어민주당·화순2)은 전남의 국공립어린이집 확충 비율이 정부 목표에 비해 턱없이 부족한 점을 지적했다.

구복규 의원은 지난 10일 여성가족정책관실 행정사무감사에서 “수준 높은 보육서비스 제공과 정부 100대 국정과제인 국공립어린이집 이용률 40% 확대 목표 달성을 위해 국공립어린이집 확충하라”고 촉구했다.

이어 “전남도가 작년과 올해 26개 국공립 어린이집을 확충했지만 전남도 국공립어린이집 이용률은 17% 정도에 불과해 정부 목표인 40%에 한참 모자란다”며 “민간·가정어린이집을 매입, 장기임차, 리모델링 등을 통해 국공립어린이집을 확충해 이용률을 높이는 방안을 적극 검토해야 한다”고 지적했다.

더불어 “전남 아동수는 2019년 7만5543명으로 전년대비 4973명이 감소했다, 매년 전남에서 평균 4~5000여 명의 아동이 감소함에 따라 민간어린이집 운영의 어려움이 가중되고 있는 실정이다”고 강조했다.

그러면서 “농어촌지역이나 민간 소규모 어린이집에 대한 운영지원과 시설투자가 필요하다”며 “이를 통해 학부모의 양육부담 경감과 함께 양질의 보육서비스를 제공받을 수 있도록 노력해 줄 것”을 주문했다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr