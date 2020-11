"4세 아이 두 눈에 피멍 들 때까지 폭행"…친모, 남자친구 고소

[아시아경제 허미담 기자] 강원도 춘천에서 네 살 아이가 친모의 남자친구에게 두 눈에 피멍이 들 정도로 폭행당한 사건이 발생해 경찰이 수사에 나섰다.

11일 강원 춘천경찰서 등에 따르면 지난 9일 A(4)군의 친모 B씨는 남자친구인 40대 C씨를 아동학대 혐의로 고소했다.

경찰에 따르면 C씨는 지난 5일 밤 B씨가 집을 비운 사이 A군의 머리를 때렸다. 이튿날 어린이집에 등원한 A군은 도착하자마자 코피를 흘렸고, A군에게서 폭행의 흔적을 발견한 어린이집 원장은 곧바로 아동학대 의심 신고를 했다.

머리를 세게 맞은 A군은 뒤통수와 얼굴 옆면에 시퍼런 피멍이 생겼고, 며칠 지나지 않아 피멍은 눈가로 번졌다.

아동보호전문기관과 경찰은 B씨를 조사했으나 이렇다 할 혐의점을 찾지 못했고, 내사를 이어가는 사이 B씨가 지난 9일 경찰에 찾아와 남자친구의 폭행 사실을 털어놓은 것으로 전해졌다. B씨는 집 안에 설치된 폐쇄회로(CC)TV를 증거로 제출했다.

CCTV에는 C씨가 A군을 때리는 모습은 찍히지 않았으나, C씨가 인위적으로 CCTV를 끄는 모습이 담긴 것으로 알려져 경찰은 이때 폭행이 이뤄진 것으로 의심하고 있다.

경찰은 이날 B씨로부터 진술을 확보했으며, 추가로 아동학대 정황을 확인한 뒤 C씨를 입건해 조사할 방침이다.

