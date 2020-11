"미래車 테스트를 한 곳에서"…BMW그룹, '드라이빙 시뮬레이션 센터' 완공

BMW그룹, 獨 뮌헨에 드라이빙 시뮬레이션 센터 열어

콘셉트~최종 확인 전 단계 시뮬레이션 장치 제공



[아시아경제 김지희 기자] BMW그룹이 독일 뮌헨 북부에 새로운 드라이빙 시뮬레이션 센터를 열고 가상 환경에서 미래차 시험에 나선다. 시뮬레이션 센터는 14개 시뮬레이터와 사용적합성 시험실 등을 갖춘 최첨단 연구 센터로, 지난 5월 완공 후 시뮬레이터 설치가 진행 중이다.

미하엘 브라흐포겔 BMW그룹 실내 공간·사용자 상호작용·사용자 경험 및 드라이빙 시뮬레이션 총괄은 지난 10일 '넥스트젠 2020'을 통해 이 같은 소식을 전하며 “차량 개발 과정의 모든 영역과 단계에 필요한 시뮬레이션 장치를 한 곳에서 제공하는 것이 새로운 드라이빙 시뮬레이션 센터의 목표”라고 밝혔다. 이곳 센터에서 하루 최대 100명이 연구를 위한 시험 주행에 참여할 수 있다.

센터에서는 전문가들이 콘셉트 단계부터 최종 기능 확인 단계까지 활용할 수 있는 시뮬레이션 장치가 제공된다. 모션 시스템이 없는 고정형 시뮬레이터부터 400㎥ 넓이의 모션 영역을 실험실 안으로 들여와 현실감 있는 도로 환경을 구현하는 시뮬레이터까지 폭 넓게 마련돼 자동차 개발 과정의 다양한 요소를 시험토록 했다.

그룹 소속 엔지니어뿐 아니라 외부 테스트 인원도 정기적으로 가상 시험주행을 진행한다. 미하엘 총괄은 “개발 과정에 고객의 직접적인 피드백을 언제든지 반영할 수 있다”고 강조했다.

신규 드라이빙 시뮬레이션 센터의 가장 큰 장점은 가상 개발의 영역을 확장함으로써 개발 사이클을 단축시킨다는 점이다. 시뮬레이션 내에선 타이어나 액슬 교체가 몇 초만에 가능하며, 버튼 하나만 누르면 전 세계의 시험 주행 도로를 선택해 주행할 수도 있다. 운전에 영향을 주는 요소들이 현실과 비슷한 수준까지 재현된다는 게 BMW그룹의 설명이다.

특히 시뮬레이터는 미래 운전자 보조 시스템과 자율주행 기술 개발에 큰 이점이 있다. 직접 실험이 어려운 위험한 상황 등을 안전하면서도 자세하게 몇 번이나 반복해 재현할 수 있기 때문이다. 또 시나리오 속 상황을 바꾸거나 다른 상황과 자유롭게 결합하는 일도 가능하다. 드라이빙 시뮬레이터를 통해 개발 초기 단계에서 새로운 시스템의 기능과 현실성, 적합성 등을 철저하게 시험해볼 수 있게 된 것이다.

하이파이 시뮬레이터는 어려운 주행 상황에서 사용자 기능을 테스트하며, 특히 실제 주행 시나리오를 디테일하게 구현하는 점이 특징이다. 400㎥에 이르는 모션 영역에서 코너 구간을 지날 때의 제동과 가속, 원형 교차로에서의 양보 등이 정확하게 재현된다. 또 새로운 다이내믹 시뮬레이터의 경우 최대 1.0g의 종횡 가속력을 만들어낸다.

차량 테스트는 돔 형태의 드라이빙 시뮬레이터 내에서 진행된다. 필요한 시스템은 차량 모형 내부에 설치된다. 추가 전기 구동 장치를 기반으로 돔이 상하좌우 방향으로 움직이는 식이다. 돔은 360도 전방향에 걸쳐 가상 환경을 영사해 현실감 있는 시각 이미지를 만들어낸다.

