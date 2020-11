이재명 "결혼과 출산 등 사회 인식 변화에 정부가 적극 나서야"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 결혼과 출산은 선택의 문제이지만 포기의 대상이 되서는 안 된다고 충고했다.

경기도가 11일 발표한 여론조사에서 결혼을 해야 하느냐는 물음에 52%만 '그렇다'고 답한 데 대한 이 지사의 생각이다. 이 지사는 또 이 같은 사회 인식 변화에 대해 국가가 적극적으로 나설 책무가 있다고 강조했다.

이 지사는 이날 페이스북에 올린 '연애는 필수, 결혼은 선택 아모르파티 시대에 국가의 역할'이라는 글을 통해 "오늘 나온 경기도 여론조사 결과 '결혼을 해야 하느냐'는 물음에 52%만이 '그렇다'고 답했고(2017년 63%) 20~40대에서는 47%로 절반에 미치지 못했다"고 소개했다.

이어 "자녀가 있어야 하느냐는 물음에는 65%가 '그렇다'(2017년 74%), 20~40대에서는 58%만 질문에 동의했다"며 "이 같은 조사결과는 부동산, 양육비, 사교육비 등 경제적 요인 때문"이라고 덧붙였다.

그는 그러면서 "저는 요즘 이런 말 하는 청년들을 정말 많이 만난다"며 "이 지옥을 내 자식들에게 물려줄 수 없고, 시대는 다르지만 그 절박함의 깊이를 모르지 않기에 정말 마음 아픈 이야기"라고 안타까움을 토로했다.

또 "한켠에선 출생률을 이야기하며 청년들의 인식 변화를 걱정하는 분들도 있지만 분명히 사회 문화적 인식의 변화를 느끼게 된다"며 "옳고 그름을 따지기보다 존중해야 할 변화 양상이라고 생각하면서도 결국 주권자의 삶을 지키는 국가의 역할에 대한 질문이 남는다"고 밝혔다.

그는 특히 "북유럽에서 흔히 볼 수 있는 '라떼파파'는 여성과 남성의 육아휴직을 장려하는 국가정책과 기업문화가 있기에 가능한 일"이라며 "세계 최장 수준의 노동시간을 단축하는 일도 시급한다"고 조언했다.

이어 "결혼과 출산은 선택의 문제이지만 포기의 대상이 되어서는 안 될 것"이라며 "결혼이 주는 충만함과 안정감, 나아가 아이 키우는 즐거움을 누리고 싶은 주권자의 소박한 소망은 국가가 마땅히 지켜내야 할 책무"라고 강조했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr