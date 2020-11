"돈 없는 게 죄 되는 세상" 들끓는 부동산 민심, 靑 청원 잇따라

靑 청원 게시판, 부동산 정책 비판글 잇달아

"서민 고통 안 보이나", "현실적 대책 마련해라"

[아시아경제 허미담 기자] 집값과 전셋값이 오르고 전세 물량 부족 사태가 이어지는 등 부동산 시장의 혼란이 가중되는 가운데 청와대 국민청원 게시판에는 정부의 부동산 정책을 비판하는 글이 잇달아 올라오고 있다. 급기야 일각에서는 문재인 대통령의 하야를 요구하며 부동산 문제에 대한 책임을 져야 한다고 주장하고 있다.

자신을 결혼 10년 차에 7살 아이를 키우는 40대 엄마라고 밝힌 한 청원인은 최근 청와대 국민청원 게시판에 '부동산 임대차법으로 서민들은 갈 곳 잃은 대한민국이 됐다'는 제목의 청원을 올렸다.

그는 "돈이 없는 게 죄가 되는 세상이 됐다. 성실하게 살면서도 여태 집 하나 장만하지 못한 사람들은 그냥 이 현실에 발만 동동 구르고 있다"면서 "모두가 아파트 가격 하나에 눈치싸움을 하며 정상적인 삶이 무너졌다. 이게 정상적인 나라냐"고 하소연했다.

이어 "대부분의 사람들이 앞으로 더 힘들어질 거라고 이야기한다. 근데 정부만 괜찮아질 거라고 한다. 그때가 도대체 언제인가"라며 "서민들의 고통은 눈에 안 보이나. 아니면 그 고통을 발판삼는 것인가. 계속해서 땜질만 하실 거냐. 그 땜질에 서민들은 끝없는 불안과 자괴감으로 내몰리고 있다"고 토로했다.

끝으로 청원인은 "무능한 정부가 되어가고 있는 것이 참으로 비통하다. 그리고 원망스럽다"면서 "부디 현 정부는 서민들이 집의 노예로 살지 않게 땜질식의 대책 말고 더 현실적인 대책을 마련해달라"고 강조했다.

급기야 대통령의 '하야'까지 주장하는 청원도 등장했다. '부동산 정책 거짓말로 무주택자 거지 만든 문재인 대통령은 하야하라'는 제목의 글에서 청원인은 현재의 부동산 문제를 수장인 대통령이 책임져야 한다고 강도 높게 비판했다.

청원인은 "저는 무주택자이며 더불어민주당 지지자였으나, 현재는 전세 난민이며 더이상 민주당 지지자가 아니다"라고 자신을 소개한 뒤 "(정부는) 자신 있다던, 정책이 많다던, 기필코 어쩌고 등등 계속된 거짓말로 무주택자를 거지로 만들고, 전세 난민으로 만들었다"고 지적했다.

이어 "최저임금을 2000원 올려주고, 정권 유지 눈치 보느라 주택가격을 올려가며 핀셋규제로 표만 바라보고 정권 밥그릇만 챙긴 정권"이라며 "그 수장인 문재인 대통령은 하야하라"고 목소리를 높였다.

부동산 정책에 대한 비판의 목소리는 여론 조사에서도 나타난다. 한국갤럽이 지난 3~5일 성인 남녀 1002명을 대상으로 조사한 결과, 정부의 부동산 정책에 대해서 '잘못하고 있다'는 응답은 68%로 '잘하고 있다(15%)'를 훌쩍 뛰어넘었다. 즉 국민 10명 중 7명이 부동산 정책에 대한 문제를 느낀 셈이다.

상황이 이렇자 신규 계약에도 전월세상한제를 적용해달라는 청원 글이 잇따르고 있다.

'주거안정 위협하는 전월세시장! 전월세 상한 신규 계약 시에도 적용해 주세요'라는 제목의 글에서 청원인은 "집 없는 서러움도 큰데 3년 전 집값보다 비싼 전셋값을 부르니 전월세로 이사도 못 가고 집을 사려 해도 너무 올라 살 수가 없다"며 "돈 없어 집 못 산 사람은 느닷없이 시행된 어설픈 정책의 희생자가 돼야 하는 거냐"고 했다.

그러면서 그는 "서민들에게 가슴 찢어지는 현재의 임대차 3법을 보완하는 방법은 모든 경우에 상한을 똑같이 적용하는 것"이라며 "이는 집값 정상화에도 일조할 것"이라고 말했다.

한편 정부는 아직 전세 안정화 대책 발표 시기와 내용을 확정 짓지 못한 것으로 보인다.

홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 지난 6일 국회 기획재정위원회 전체회의에서 '전세대책은 언제쯤 나오겠나'는 야당 의원의 질문에 "날짜를 지정할 수는 없다. 확실한 대책이 있으면 정부가 발표했을 것"이라고 답했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr