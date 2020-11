[아시아경제 이민지 기자] 명성티엔에스 명성티엔에스 257370 | 코스닥 증권정보 현재가 11,800 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 1,075,541 전일가 11,800 2020.11.11 15:30 장마감 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제[e공시 눈에 띄네]코스닥-9일명성티엔에스, 주가 1만 500원.. 전일대비 6.06% close 는 이차전지용 코팅장치와 이차전지용 분리막에 대해 특허권을 취득했다고 11일 공시했다.

회사 측은 “특허의 패턴 코팅기술을 통해 가격 경쟁력이 높은 이차전지용 분리막 코팅설비 개발에 활용할 것”이라고 밝혔다.

