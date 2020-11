[아시아경제 이민지 기자] 우리들제약 우리들제약 004720 | 코스피 증권정보 현재가 12,500 전일대비 600 등락률 -4.58% 거래량 875,723 전일가 13,100 2020.11.11 15:30 장마감 관련기사 독점공급! 임상 3상 마지막!마감임박!【주요정보】 바이든 승리 임박, 수혜주들 잡아라! 유럽에서 불티나게 팔린다! 셀트리온과 공동개발 소식! 이번이 마지막이네요 close 은 11일 운영자금 조달을 위해 200억원 규모로 제 32회차 무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채권을 발행한다고 공시했다

이민지 기자 ming@asiae.co.kr