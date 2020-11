바오밥헬스케어, '이노폴리스캠퍼스 데모데이' 최우수상 받아

[아시아경제 이민지 기자] 바오밥헬스케어는 지난 10일 ‘강소연구개발특구 이노폴리스캠퍼스 공동 데모데이’ 행사에서 최우수상을 받았다고 11일 밝혔다.

이 행사는 김해, 진주, 창원, 포항, 안산, 청주 등 6개 강소특구에서 추천한 12개 기업 중 최고의 스타트업을 가리기 위해 올해 처음 열렸다.

선발된 스타트업은 지난 4월부터 7개월간 이노폴리스캠퍼스 사업을 통해 각 지역 기술 핵심 기관들이 발굴한 기업으로 해당 지역 대학과 연계해 우수한 기술력을 선보였다.

바오밥헬스케어는 이날 3D 바이오프린팅 기술로 최우수상을 받았다. 안산강소특구 내 한양대ERICA에 위치한 바오밥헬스케어는 3D 바이오프린팅 기술을 활용해 인공 피부와 골이식재, 혈관 등 다양한 사업 포트폴리오를 보유하고 있다는 점에서 좋은 평가를 받았다.

전호준 바오밥헬스케어 대표는 “강소특구 내 기업으로서 데모데이를 통해 전문가와 투자자들을 대상으로 회사를 알릴 수 있어 영광이었다”며 “회사의 사업 방향을 꼭 실현해 성과로 보여드리겠다”고 전했다.

한편, 대전 연구개발특구진흥재단 주최로 진행된 이번 행사에선 동영상만으로 모션캡쳐가 가능한 기술을 보유하고 있는 플라스크가 대상을 탔다. 우수상엔 반려동물의 알레르기 진단키트를 개발하고 있는 바이오크가 이름을 올렸다.

