양산시, ‘상호 존중의 날’ 캠페인 실시

매월 11일, 갑질 근절을 위한 상호 존중의 날

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경남 양산시는 11일 갑질 없는 공직사회 조성과 깨끗하고 청렴한 양산을 만들기 위해 시청과 비즈니스센터에서 출근하는 직원들을 대상으로 ‘상호 존중의 날’ 캠페인을 벌였다.

시는 조직 내 갑질 근절을 위해 ‘갑과 을의 관계가 아닌 동등한 인격체로서 상호 존중하고 배려한다(1=1)’는 의미로 매월 11일을 상호 존중의 날로 지정 운영하고 있다.

이번 캠페인에서는 조직 내 일부 남아있는 갑질 행위에 대한 경각심을 불러일으키고 구성원 간 상호 존중을 통한 청렴 실천을 강조하는 한편, 더불어 연말 음주운전을 근절하기 위한 음주운전 예방 캠페인도 동시 진행했다.

시 관계자는 “청렴하고 상호 존중하는 건전한 공직문화 조성을 통해 공직기강을 바로 세워 시민에게 신뢰받는 행정서비스를 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

영남취재본부 강샤론 기자 sharon79@asiae.co.kr