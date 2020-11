대구시 관광 온라인 전문 채널 "상복 터졌네" … SNS분야 잇단 수상

'제13회 대한민국소셜미디어대상' 수상…10월에는 '대한민국SNS대상' 최우수

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 대구시가 운영하는 관광 온라인 전문 채널(제멋대로 대구로드)이 11일 '제13회 대한민국소셜미디어대상' 지역관광 부문 '대상'을 수상했다. 지난 10월15일 '제10회 2020 대한민국SNS대상' 관광분야에서 최우수상을 받은 데 이은 경사다.

대한민국인터넷소통대상(주최 한국인터넷소통협회)과 대한민국SNS대상(주최 한국소셜콘텐츠진흥협회)은 기업·공공기관이 운영하는 각종 온라인 채널의 활용지수와 소통지수를 측정해 활용도를 매년 부문별로 심사해 주는 표창이다.

대구시는 대한민국 소통어워즈 지역관광부문에서 종합지수 AAA 82.91점으로, 평균종합지수 76.54점보다 크게 웃도는 점수를 받았다. '제멋대로 대구로드' 온라인 채널은 사계절 변화하는 대구의 모습과 기억, 쉼과 즐거움이 있는 관광지 등 유익한 여행정보를 제공하고 있다.

대구시는 지난 5월부터는 웹매거진 '오늘,대구'를 발행해 전국 국내여행사(110개)와 개별여행객들 대상으로 최신의 여행정보와 추천코스를 홍보한 결과, 10월 기준 누적 방문자수 1917만명을 돌파하는 기록을 세우기도 했다.

제갈진수 대구시 관광과장은 "포스트 코로나 이후에는 온택트 홍보마케팅이 더욱 중요하다. 앞으로도 신선하고 기발한 SNS 홍보마케팅을 통해 대구관광의 매력을 어필해 나가겠다"고 강조했다.

