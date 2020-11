[아시아경제 이민지 기자] 한국거래소는 코스닥시장위원회 심의의결에 따라 에스모 머티리얼즈 에스모 머티리얼즈 087730 | 코스닥 증권정보 현재가 2,720 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,720 2020.11.11 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-30일에스모 머티리얼즈, 상호명 '이엠네트웍스'로 변경[e공시 눈에 띄네] 코스닥-28일 close 에 개선기간 6개월을 부여하기로 결정했다고 11일 공시했다.

이에 따라 에스모머티리얼즈는 개선기간 종료일인 내년 5월 11일로부터 7일 이내에 개선계획 이행내역서, 개선계획 이행 결과에 대한 전문 확인서 등을 제출해야 한다.

