[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 한국도로공사 경부고속도로 서울방향 양산휴게소는 부산 식품의약품안전청으로부터

식중독 예방을 위한 위생컨설팅을 받았다고 11일 밝혔다.

부산식약청 관계자들은 이날 식중독 예방 및 식품안전관리 강화 차원에서 휴게소 현장에서 식재료 보관·조리·배식 등 전반적 위생 상태에 대한 컨설팅을 실시했다.

양산휴게소 관계자는 "코로나19로 인해 주방 및 개인 위생관리 유지에 더욱 철저히 노력하고 식품위해사고의 사전예방을 위해 전문기관의 현장 컨설팅을 정기적으로 받을 방침"이라고 전했다.

