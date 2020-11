EU, 바이든에 화합의 손짓…"미국과 관계 회복 기대감 커져"

[아시아경제 임온유 기자] 샤를 미셸 유럽연합(EU) 정상회의 상임의장이 조 바이든 미국 대통령 당선인을 EU 회원국 정상들의 화상회의에 초청할 것으로 보인다. 도널드 트럼프 대통령 집권 이후 악화된 유럽과 미국의 관계가 회복될 수 있다는 기대감이 커지고 있다.

11일 AP 통신, 미국 정치 전문매체 폴리티코 유럽판 등은 한 EU 관리를 인용해 이같이 보도했다. 초청 날짜는 내년 1월20일 바이든 당선인의 취임 이전이 될 수도 있다. 미셸 상임의장은 이어 바이든 당선인에게 추후 벨기에 브뤼셀에서 직접 만날 것을 요청할 예정이다. 다만 시기는 아직 정해지지 않았다.

미셸 상임의장은 내달 10∼11일 예정된 EU 정상회의에 앞서 EU와 미국의 관계에 다시 활기를 불어넣는 문제에 대해 회원국 정상들과 논의할 예정이다.

미셸 상임의장은 전날 EU 회원국 대사들에게 "우리는 우리의 대서양 동맹을 되살리고, 새롭게 해야 한다"라고 밝힌 바 있다. 그는 바이든 행정부가 "차분한 스타일"을 취할 것으로 예상하고 이는 좋은 것이지만 도취돼서는 안된다면서 "미국은 변하고 있고, 유럽도 변하고 있다"라고 말했다.

EU에서는 바이든 당선인의 대선 승리로 트럼프 행정부 때 악화한 유럽과 미국의 관계가 개선될 수 있다는 기대가 나오고 있다. 유럽과 미국은 2017년 트럼프 대통령 취임 이후 무역, 이란 핵 합의, 기후변화 문제 등을 놓고 계속해서 마찰을 빚으며 대서양 동맹의 균열을 드러냈다.

