[종합] 볼빨간사춘기 안지영, 돌연 활동 중단 "불안 증세 심해"

과거 팀 멤버 우지윤 탈퇴 후 불화설…정신적 피해 호소

신보 발표 8일 차 "심리적 불안 증세…잠정 활동 연기"

[아시아경제 김봉주 기자] 지난 4일 신보를 발표한 볼빨간사춘기 안지영이 돌연 활동 중단을 선언했다.

소속사 쇼파르뮤직 측은 11일 공식 홈페이지에 "지영은 올해 상반기부터 잦은 건강 악화와 심리적인 불안 증세로 인해 전문 의료 기관을 방문했고, 심리 치료와 약물 처방을 통해 꾸준히 치료를 받아왔다"고 밝혔다 .

쇼파르뮤직은 "최근 (안지영의) 더욱 심해진 불안 증세로 인해 당분간의 활동을 정상적으로 소화하기 어렵다고 판단, 사실상 싱글 'Filmlet'(필름렛)의 활동이 어려워진 상황"이라면서 "아티스트의 건강을 최우선으로 고려하여 충분한 휴식과 안정을 취하며 치료에 집중하기로 결정했다"고 밝혔다.

이어 "갑작스러운 소식으로 팬분들과 모든 관계자분들께 심려를 끼쳐드려 대단히 죄송하다. 지영의 건강과 활동에 관련한 억측이나 오해는 삼가시기를 부탁드린다"고 당부했다.

안지영이 정신적인 고통을 호소한 것은 이번이 처음이 아니다. 쇼파르뮤직은 지난 7월에도 안지영의 악플(악성 댓글)러를 추가 고소한다고 밝히며 "아티스트가 입는 정신적인 피해가 극심하다"고 밝힌 바 있다.

안지영을 향한 악플은 지난 4월 전 멤버 우지윤이 팀을 탈퇴한 이후 불화설이 일면서 더욱 거세어졌다.

안지영과 소속사 측은 우지윤과 불화설을 적극 부인했다.

그러나 우지윤이 지난 6월 홀로서기에 나서면서, 이들의 불화설은 다시 불을 지폈다. 우지윤이 활동명 낯선아이로 발매한 앨범 'O:circle'의 수록곡 '도도' '섬'의 가사가 안지영을 저격했다는 추측이 제기되면서다.

결국 안지영은 우지윤의 신곡 가사에 대해 "어찌 됐든 저는 누가 봐도 제 얘기인 것 같아서 한동안 너무 힘들었다"면서 "매주 심리 상담받고 우울증으로 힘들다. 매일 밤마다 꿈에 나와서 괴롭히고 불면증과 싸워야 한다"고 말했다.

우지윤은 문제가 된 곡에 대해 "몇 년 전에 썼던 곡"이라고 해명하면서도 "저의 의지와는 상관없이 그 친구(안지영)가 저와 더 빨리 헤어지고 싶다는 의지를 보였고, 저는 제가 생각했던 것보다 빠르게 팀을 나오게 됐다"고 말했다. 안지영과의 불화설을 인정한 것으로 보인다.

그로부터 약 4개월이 지났고, 그간 안지영은 새 앨범 'Filmlet'을 준비해 발표했다. 과감한 콘셉트 변화를 예고해 기대를 모았지만 결국 신보 발표 일주일 뒤 건강상의 이유로 활동을 중단하게 됐다.

이하 쇼파르뮤직 입장 전문.

당사 소속 아티스트 볼빨간사춘기 지영의 건강 상태 및 이후 활동 관련하여 공식 입장 알려드립니다.

지영은 올해 상반기부터 잦은 건강 악화와 심리적인 불안 증세로 인해 전문 의료 기관을 방문하였고, 심리 치료와 약물 처방을 통해 꾸준히 치료를 받아왔습니다.

하지만 최근 더욱 심해진 불안 증세로 인해 당분간의 활동을 정상적으로 소화하기 어렵다고 판단, 사실상 싱글 ‘Filmlet’의 활동이 어려워진 상황입니다.

이에 당사는 아티스트의 건강을 최우선으로 고려하여 충분한 휴식과 안정을 취하며 치료에 집중하기로 결정하였으며, 건강이 회복될 때까지 잠정적으로 활동을 연기하고자 합니다.

갑작스러운 소식으로 팬 분들과 모든 관계자분들께 심려를 끼쳐드려 대단히 죄송하다는 말씀을 드리며, 지영의 건강과 활동에 관련한 억측이나 오해는 삼가주시기를 부탁드립니다.

당사는 지영이 건강을 회복할 수 있도록 최선의 노력을 다할 것이며, 다시 건강한 모습으로 찾아 뵐 때까지 따뜻한 응원 부탁드립니다.

