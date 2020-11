포항시 청소년재단, 지역 여성단체 업무협약 … "사업 네트워크 구축"

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 포항시는 청소년재단(이사장 이강덕 시장)이 11일 시청에서 포항YMCA, 포항YWCA와 청소년사업 활성화를 위한 상호 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이날 협약식에는 이강덕 재단 이사장과 포항YMCA 조원호 이사장, 포항YWCA 백성미 회장이 참석했다. 이들 기관은 협약을 통해 언택트 사업을 기반으로 청소년 활동을 지원키로 약속했다.

주요 내용은 ▲위기청소년 및 학교 밖 청소년 지원사업 추진 ▲청소년 유해 환경 개선 협력 ▲네트워크 구축을 통한 청소년 활동 프로그램 연계 등이다.

이강덕 청소년재단 이사장은 "이번 협약을 통해 네트워크 구축과 전문적인 지원을 기반으로 청소년들이 스스로 발전·성장할 수 있는 기회의 장을 마련할 것"이라며 "앞으로도 청소년들이 건전하고 발전된 문화를 누릴 수 있도록 힘쓰겠다"고 다짐했다.

