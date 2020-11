중국, 코로나19 추가 확진자 발생…"수입 냉동식품 관련"

[아시아경제 임온유 기자] 중국 톈진에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 신규 확진자 3명이 나온 데 이어 산시성에서도 확진자 1명이 발생해 우려가 커지고 있다.

11일 톈진일보와 환구시보 등 중국매체에 따르면 톈진 보건당국은 이날 코로나19 무증상 감염자로 분류됐던 장 모씨가 고열 등의 증상을 보여 확진자로 전환됐다고 밝혔다. 앞서 톈진 빈하이신구에서는 모 냉동식품 회사 포장 담당 직원 1명이 8일 코로나19 확진 판정을 받았고, 장씨는 해당 회사에 방문해 운송작업을 한 뒤 9일 무증상 감염으로 진단된 바 있다. 톈진 보건당국은 이들 외에도 10일 냉동식품 관련업 종사자에 대한 검사를 거쳐 무증상 감염자 1명을 추가로 확인한 상태다.

진윈신문은 톈진 빈하이신구 방역당국 관계자의 CCTV 인터뷰를 인용해 감염자 3명 모두 수입 냉동식품과 관련 있다고 보도했다. 이 관계자는 "8일 확진자는 코로나19 환자와 접촉한 적이 없으며 유일한 가능성은 물건에서 옮은 것"이라면서 "바이러스 유전자 염기서열 분석 결과 북미 지역에서 유행한 것이었는데, 이 확진자는 외국인을 만난 적이 없다"고 말했다. 또 "확진자와 트럭 운전사 간에 직접적인 접촉이 없었다. 공통점은 냉동창고와의 관련성"이라면서 "운전사도 물건에서 옮았을 가능성이 있다"고 봤다.

톈진 보건당국은 11일 코로나19 중 위험지역으로 방역수위가 높아진 2개 지역 주민들을 대상으로 감염 여부 검사를 한 결과, 전원 음성이 나왔다고 밝혔다.

톈진 외에도 이날 산시성 타이위안에서 역외 유입 확진자 1명이 추가로 발생했다. 환구시보에 따르면 이 환자는 핵산 검사에서는 음성 판정을 받았으나 혈청 검사에서는 양성 판정을 받아 확진 판정을 받았다. 타이위안시 보건 당국은 확진자와 접촉한 사람들에 대해 역할 조사를 진행하고, 확진자 동선을 추적해 관련 장소에 대한 소독과 방역 절차를 진행 중이다.

