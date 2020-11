추미애, 윤석열에 '사퇴' 첫 종용… "정치하라고 있는 총장 자리 아냐"

[아시아경제 조성필 기자] 추미애 법무부 장관이 윤석열 검찰총장을 향해 '사퇴'란 단어를 꺼내들며 공세 수위를 높였다. 취임 이후 윤 총장과 검찰개혁, 개별 사건 수사와 관련 갈등을 빚어온 추 장관이 공개적인 자리에서 사퇴를 종용한 것은 이번이 처음이다.

추 장관은 11일 국회 예산결산특위에 출석해 의원들의 질의와는 별개로 "오늘 대선조사 결과 윤 총장이 1위로 등극했는데 차리라 사퇴하고 정치하라"고 말했다. 그는 윤 총장이 임기(2년)를 방패 삼아 자리에서 물러서지 않고 있다며 "임기제는 검찰사무에 대한 중립성을 보장하기 위한 것이지, 검찰총장에게 정치무대를 제공하라는 것은 아니므로 임기제의 취지에도 반한다"고 강조했다.

추 장관은 "가장 검찰을 중립적으로 이끌어가야 할 장본인이 정치 야망을 드러내면서 대권 후보 행보를 하는 것에 대해 언론의 책임이 굉장히 크다"며 "상상력과 창의성으로 끌고 나가는 정책을 검찰이 수사 대상으로 한다는 것은 주권재민이 아니라 주권이 검찰의 손에 놀아나는 것"이라고 비판했다. 추 장관은 '윤 총장이 보수 언론 사주와 잇따라 만났다'는 주장과 관련해서도 "사실이라면 검찰공무원 행동 강령과 검사 윤리에 위배되기에 지휘 감독권자로서 좀 더 엄중하게 판단해 보겠다"고 말했다.

이날 추 장관은 발언 중 '사퇴'란 단어를 두 차례나 언급했다. 최근 윤 총장이 지방 검찰청 순회에 나서면서 "총장의 행보가 검찰의 정치적 중립을 훼손하고 있다"고 비판한 적은 있으나, '사퇴'단 단어를 사용하진 않았던 추 장관이다. 하지만 윤 총장이 한 여론조사에서 차기 대권주자 1위로 올라선 이날은 달랐다. 추 장관은 "검찰 공무원의 정치적 중립은 생명"이라며 "선거사무를 관장하는 중앙선거관리위원장이 대선 후보 1위라고 하면 국민이 납득하겠나"라고 했다.

추 장관은 이날 대전지검이 수사 중인 '월성 1호기 조기 폐쇄 사건'에 대해서도 날을 세워 비판했다. 그는 "명백히 권력형 비리가 아닌데도 대대적 압수수색을 단행하며 감사원이 문제 삼지 않았던 청와대 비서관까지 겨냥한다"며 "향후에 청와대까지도 조국 전 장관 때처럼 무분별한 압수수색을 한다면 정권 차원 비리가 아닌가 국민이 생각하게 할 수 있다"고 지적했다.

해당 사건은 정부가 월성 1호기의 경제성을 축소하고 관련 자료를 삭제했다는 의혹을 골자로 한다. 대전지검에 고발장이 접수돼 이 지검 형사5부(부장검사 이상현)에서 수사 중이다. 이상현 부장검사는 윤 총장과 2013년 정원 댓글 사건 수사팀에서 호흡을 맞춘 바 있으며, 대전지검장은 이두봉 검사장으로 윤 총장의 측근이다. 수사팀은 지난 5~6일 산업통상자원부 청사와 한국수력원자력 본사 등에 동시다발적 압수수색을 진행했다.

