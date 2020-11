[아시아경제 임혜선 기자] 이마트는 향후 3년간 별도재무제표 기준 연간 영업이익의 15%를 주주환원정책에 사용한다고 11일 공시했다. 환원 재원이 주당 2000원에 미달할 경우에는 최저 2천 원의 배당을 진행할 계획이다.

이마트는 "주주환원정책은 주주의 예측 가능성을 제고하고 안정적인 배당을 위해 수립됐다"며 "예측 가능성을 높이기 위해 정책 지속 기간을 3년으로 설정했다"고 설명했다.

