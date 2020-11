영등포구, 통일 뮤지컬 '그날 우리는' 랜선 공연

12일 오후 4시 영등포아트홀에서 평화통일 기원하는 ‘평화의 두드림(問), 영등포가 연다(門)’ 랜선 공연

[아시아경제 박종일 기자] 영등포구(구청장 채현일)가 12일 오후 4시 영등포아트홀에서 평화통일을 기원하는 ‘평화의 두드림(問), 영등포가 연다(門)’ 랜선 공연을 개최한다.

랜선 공연은 관객이 공연장을 직접 찾지 않아도 유튜브 등 다양한 플랫폼에서 관람할 수 있는 새로운 상연 방식이다.

비대면 시대 공연예술의 대안으로 떠오르고 있다.

구가 서울통일교육센터와 손잡고 주최·주관하는 이번 행사는 2020년 서울특별시 지역밀착형 평화통일 공모에서 선정된 교육사업이다.

구민 누구나 즐길 수 있는 대중적 장르의 공연을 통해 남북의 문화적 이질감을 해소하며 평화통일의 필요성을 재차 인식하고 공감하도록 하자는 취지로 기획됐다.

이날 행사는 전지원 KBS 성우가 사회를 맡았으며, 전현준 국민대 교수의 '평화번영시대를 향한 통일 교육의 새로운 방향을 묻다' 명사특강과 함께 창작 뮤지컬 '그날 우리는'이 펼쳐진다.

작곡가 김종균과 작사가 홍정민의 창작곡들이 아름다운 선율로 무대에 녹아들고 작품에 현실감을 부여하는 북한 노래 두 곡이 완성도를 높인다.

구는 지난달 23일 오후 4시부터 공연 실황을 녹화했다. 코로나19 확산 방지를 위해 동별로 최소 인원을 추천받아 총 50여 명의 구민들을 초청해 현장 공연을 개최했다.

현장 공연을 지켜본 구민은 “사회적 거리두기로 문화예술 공연이 많이 줄어들어 아쉬웠는데 이렇게 배우들의 뜨거운 열기 속에서 공연을 관람할 수 있어 큰 기쁨”이라고 얘기했다.

공연 실황 영상은 12일 오후 4시부터 영등포구청 유튜브 채널 ‘영구네’를 통해 공개된다. 온라인 공연은 클립 영상을 통해 다시보기로 시청할 수 있다.

채현일 영등포구청장은 “코로나19 이후 현장 공연이 어려운 시기에 평화와 통일에 대해 생각할 수 있는 이번 공연에 주민 여러분의 많은 참여 바란다”며 “앞으로도 구민들이 함께 참여하고 공감할 수 있는 평화통일을 주제로 한 다양한 문화행사를 적극 추진하겠다”고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr