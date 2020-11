'검사 술접대 의혹' 김봉현 또 소환…4차 조사 진행

[아시아경제 유병돈 기자] 김봉현 전 스타모빌리티 회장(46·구속)이 폭로한 '검사 술접대 의혹'을 수사 중인 검찰이 김 전 회장을 다시 소환했다.

서울남부지검 검사 향응·수수 사건 수사전담팀(팀장 김락현 형사6부장)은 11일 오후 2시부터 서울남부구치소에 수감된 김 전 회장을 불러 그가 주장하는 룸살롱 술 접대 당시의 상황을 재구성하고 있는 것으로 알려졌다.

지난달 옥중 편지를 통해 의혹을 제기한 이후 건강 문제 등을 이유로 구치소에서 조사를 받았던 김 전 회장은 지난 4일부터 다시 검찰 소환에 응하고 있다. 이번 조사는 옥중 편지 이후 4번째 검찰 조사다.

검찰은 앞선 조사에서 압수수색을 통해 확보한 휴대폰 포렌식 자료 등을 토대로 술 접대가 이뤄진 날짜를 특정하는 데 수사력을 모았다. 김 전 회장은 전날 변호인을 통해 "접대 날짜는 7월12일과 18일 중 하루라고 지목했다"고 밝혔다.

김 전 회장은 지난달 공개한 입장문에서 "2019년 7월 서울 강남구 청담동의 한 룸살롱에서 검찰 전관 A 변호사와 함께 현직 검사 3명에게 1000만 원 상당의 술 접대를 했다"고 폭로한 바 있다.

반면, A 변호사는 김 전 회장에게 현직 검사를 소개해주고 함께 술자리를 한 사실이 없다고 반박했다.

검찰은 폭로 이후 A 변호사와 검사들의 자택과 사무실 등을 압수수색해 관련 자료들을 확보했다.

