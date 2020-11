속보[아시아경제 임주형 기자] 제주도에서 코로나19 61번째 확진자가 발생했다.

제주도에 따르면 61번 확진자로 분류된 A씨는 수도권 거주자로 두통, 발열 등 증상이 있어 코로나19 진단검사 결과 확진 판정을 받았다.

방역당국은 “A씨와 관련한 동선과 접촉자 정보가 확인되는 대로 방역 조치에 나설 계획”이라고 밝혔다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr