포스트 코로나 시대 혁신?…동대문구 그린뉴딜 포럼 개최

구, 11일 전 직원 대상 ‘그린뉴딜 정책의 전개와 전망’ 주제 포럼 개최...전 부서 및 동 주민센터 태블릿PC 보급 통해 각종 회의, 업무보고, 출장 시 적극 활용

[아시아경제 박종일 기자] 동대문구(구청장 유덕열)가 전 직원 대상 그린뉴딜 포럼을 시작으로 포스트 코로나 시대에 선제적으로 대응하기 위한 업무 혁신을 준비하고 있다.

구는 녹색전환연구소 이유진 이사를 초청, 11일 구청 5층 기획상황실에서 ‘그린뉴딜 정책의 전개와 전망’을 주제로 광역지자체 및 기초자치단체의 그린뉴딜 정책 수립 현황과 서울시 그린 뉴딜이 나아갈 방향에 대해 현장감 있는 내용을 전달했다.

유덕열 동대문구청장을 포함한 5급 이상 간부 및 그린뉴딜 업무와 관련된 직원은 현장에서, 그 외 직원은 온라인 실시간 생중계로 참여하면서 그린뉴딜에 대한 직원들의 이해와 공감을 한층 높였다.

특히 60쪽이 넘는 대량의 자료를 종이로 출력하는 것 대신 태블릿 PC로 제공해 그린뉴딜을 몸소 실천하고 나섰다.

아울러 구는 수작업 및 대면 업무 방식의 혁신을 위해 지난 10일 전 부서 및 동 주민센터에 태블릿 PC를 보급하고 영상회의 등 각종 회의 및 업무보고, 출장 시 적극 활용할 예정이다.

유덕열 동대문구청장은 “포스트 코로나 시대에 적응하기 위한 혁신적인 패러다임의 전환이 절실한 상황”이라며 “이번 포럼을 통해 직원들이 한국판 뉴딜 종합계획의 핵심기술인 그린뉴딜을 잘 이해하고 구정에 적합한 사업을 발굴할 수 있도록 적극적으로 지원하겠다”고 밝혔다.

