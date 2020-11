은평구, 행정안전부 지방인사혁신 경진대회 우수상 수상

[아시아경제 박종일 기자] 은평구(구청장 김미경)는 10일 정부세종청사 행정안전부 별관 대강당에서 개최된 2020년 지방인사혁신 경진대회에서 ’협업행정체계 구축을 통한 적극행정구현‘을 발표해 우수상(행정안전부장관상)을 수상했다.

행정안전부가 주관하는 지방인사혁신경진대회는 지방자치단체의 인사혁신 우수사례를 발굴-공유-확산, 지방인사행정 역량강화와 신뢰받는 공직문화 조성을 위해 2016년부터 5회째 개최되고 있다.

은평구는 민선 7기 공약사업으로 ‘협업·협치행정체계구축’을 채택, 인사혁신을 꾸준히 추진한 결과 국장중심책임행정제 시행, 협업협치우수사업 선정·포상을 시행, 적극행정 우수공무원 선발 및 인사상 인센티브 부여, 팀장보직부여 방법 개선, 근무성적평정단위 조정 등을 시행, 협업의 틀을 마련, 적극행정의 추진동력을 확보하려고 했다.

김미경 구청장은 “주민들의 높아진 눈높이에 부응하고 코로나19 바이러스 같은 위기상황에 대처하기 위해서는 협업행정을 통한 종합행정과 적극행정이 필요하다"며 지속적인 인사혁신에 대한 의지를 밝혔다.

