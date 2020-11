528·529번 같은 업소 종사…출입자 명부 등 역학조사 중

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 한차례 유흥업소 중심으로 코로나19 확산에 몸살을 겪은 광주에서 또다시 유흥업소 종사자가 확진돼 보건당국에 비상이 걸렸다.

11일 광주광역시에 따르면 서구 쌍촌동에 거주하는 A씨가 코로나19 확진 판정을 받았다.

A씨는 전날 확진된 광주 528번과 같은 업소 종사자인 것으로 확인됐다.

유흥업소 특성상 접촉자들이 진단검사를 받지 않고 숨을 가능성이 있어 방역당국은 긴장하고 있다.

방역당국은 업소 출입자 명부, CCTV 녹화영상 등을 토대로 정확한 역학조사를 진행하고 있다.

한편 광주에서는 지난 8월 상무지구 유흥시설과 관련해 총 27명이 확진 판정을 받았다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr