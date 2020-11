[아시아경제 박종일 기자] 강남구에서 11일 5명의 코로나19 확진자가 발생했다.

382번은 집단감염이 발생한 ‘럭키사우나’ 방문자로 자가격리 해제 직전 검사에서, 383번은 타 지역 확진자 접촉으로, 384, 385번은 앞서 확진 받은 강남구민의 가족으로 강남구보건소에서 양성 판정을 받았다.

386번은 타 지역 확진자 접촉으로 서초구보건소에서 확진 받아 강남구보건소로 이첩됐다.

강남구는 지역사회 감염을 최소화하기 위해 모든 자가격리자를 대상으로 격리에 들어가기 직전에 한 차례 직후에 또 한 차례 검사를 실시해 코로나19 감염여부를 가려내고 있다.

정순균 강남구청장은 "격리해제자들은 격리 중 아무런 증상이 없다고 절대 안심하지 마고, 반드시 강남구보건소를 찾아 재검사를 받아주길 바란다"고 말했다.

