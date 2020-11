KT용산IDC 서버실 70% 판매.."디지털혁신 선도할 것"

[아시아경제 구채은 기자] KT가 서울 최대 데이터센터 '용산IDC'를 구심점 삼아 정부 디지털 뉴딜과 기업 고객 디지털혁신(DX)을 선도할 계획이다.

11일 윤동식 KT 클라우드/DX사업단장(사진·전무)은 “디지털전환 시대를 맞아 데이터를 안전하게 저장하는 IDC 역할이 중요해졌다”며 “고객과 파트너의 디지털전환을 촉진하고 IDC 플랫폼 사업자로서 고객의 비즈니스 경쟁력을 제고하겠다”고 말했다. 최근 국내외 기업 고객사들에게 문을 연 용산IDC의 서버실은 이미 70% 가량 판매를 완료했다. 지난 4일 개관한지 일주일만에 서버 설치공간 70%의 임대가 완료된 셈이다.

용산IDC는 서버 10만대 이상 수용이 가능한 서울 데이터센터다. 연면적 4만8000㎡ 지상 7층 지하 6층 규모 건물이다. 옛 KT 원효국사 자리에 위치했다. 윤동식 전무는 "클라우드 시대에 IDC를 강조하는 것이 올드하게 느껴질 수 있지만 아이러니하게도 클라우드 확장 속도만큼 IDC 수요가 늘고 있다"고 설명했다. 윤 전무는 "특히 글로벌 클라우드 사업자들은 국내 IDC를 빌려 쓰면서 평가 리포트를 작성하는데, KT의 IDC 역량은 글로벌 톱 수준으로 평가받고 있다"고 말했다.

윤 전무는 “아마존웹서비스(AWS)와 MS 애저 등 글로벌 클라우드 서비스와 KT 클라우드를 다이렉트로 연결해 기업 수요 맞춤형, 효율적인 멀티 클라우드 활용을 지원한다. 향후 구글과 오라클 등 제휴 대상을 확대, 클라우드 전환 등 기업 디지털혁신 기반으로 자리매김할 것”이라고 말했다.

데이터센터 최적화를 위해 이원화 시스템도 강화하고 있다. 김창하 KT IMO운용센터장은 “용산IDC 내부 인프라 전반을 이원화해 안정성과 보안을 강화했다”며 “국내 데이터센터 최초로 154kV 초고압 변압기를 이원화, 대용량 전력을 안정적으로 지원한다”고 밝혔다.

