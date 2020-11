[아시아경제 이민지 기자]코오로글로벌은 11일 코오롱오토케어서비스 주식 1294만주를 1258억원 규모로 취득한다고 공시했다. 취득 후 지분비율은 93.75%다. 회사 측은 “수입차 유통사업 포트폴리오와 밸류체인을 확대하기 위한 것”이라고 말했다.

