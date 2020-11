옵티머스 자금, 김재현 개인용도로 쓰였다…"PF 사기도 당해"(종합)

금감원 “투자처, 전문성 많이 떨어져…PF 미진행 사업에 절반 넘게 투자”

[아시아경제 이민지 기자] 5000억원대의 투자금이 묶인 옵티머스자산운용 펀드에 대한 실사 결과 투자 자금 중 일부는 김재현 옵티머스운용 대표의 개인적인 용도로 쓰인 것으로 드러났다.

11일 최원우 금융감독원 자산운용검사국장은 서울 여의도 금감원 본원에서 출입기자단과 만나 이날 발표된 삼일회계법인의 옵티머스 펀드 자금 실사 결과에 대해 “직간접적으로 말하긴 어렵지만 자금이 김재현 옵티머스운용 대표의 선물투자, 이자 비용 등에 많이 들어간 것으로 나타났다”며 “부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 관련해 사기당한 것도 꽤 있었다”고 말했다.

실사 결과 전체 펀드 자금 가운데 실제 투자에 쓰인 돈은 3515억원이었다. 자금의 용처를 확인하지 못한 자금은 1396억원에 달했다. 투자에 사용된 돈 중 부동산 PF 사업에 1277억원이 들어갔고 주식(1370억원), 채권(724억원), 기타(145억원) 등에도 돈이 들어갔다.

부동산 PF 중에선 현재 진행되고 있는 것이 절반이 채 되지 않았다. 부산 개발사업(224억원) 등 진행중인 사업에 590억원, 중고차 매매단지에 159억원이 사용됐고 미진행 사업엔 687억원이 투자됐다. 미진행사업은 개발을 위한 인허가가 승인되지 않았거나 잔금 등의 미지급금으로 진행이 지체중인 사업을 의미한다.

채권도 본인과 관계된 곳에 투자해온 것으로 나타났다. 채권 중 일부는 상장회사 전환사채 등 메자닌이었던 것으로 확인됐다. 최 국장은 “투자처를 보면 전문성이 많이 떨어진 것으로 나타났다”며 “리베이트 여부를 알 수는 없지만, 김재현 대표가 개인 투자 손실을 채우기 위해 단기간에 수익이 잘 나오는 것을 노렸던 것으로 파악된다”고 설명했다. 최 국장은 이어 “용처를 알 수 없는 자금은 검찰이 수사 중이고 김재현 관련 인물들이 사용한 것으로 보인다”고 덧붙였다.

이날 최 국장은 옵티머스 공공기관 매출채권 펀드 사기를 앞선 검사 단계에서 파악하기엔 무리가 있었다고도 설명했다. 최근 일자로 보면 2018년 4월 대주주 횡령 건으로 옵티머스운용에 대한 검사를 진행했지만, 당시 기준 투자설명서를 보면 구체적으로 투자처를 밝히지 않아 파악하기 어려웠다는 것이다. 최 국장은 “검사 당시엔 공격적으로 팔 때도 아니고 불법성을 파악할 수 있던 것도 아니었다”며 “투자제안서를 보면 2018년 5월과 6월 이후에야 95%가량 투자한다고 밝혔다”고 말했다.

한편, 펀드 이관과 관련해선 책임 있는 주체가 펀드관리와 회수작업을 진행해야 한다고 강조했다. 최 국장은 “상식적인 선에서 제일 많이 판 곳이 제일 많이 고려해야 한다고 생각한다”며 “제재 일정은 펀드 이관 진행 등 추이를 지켜보고 논의해 나갈 계획”이라고 전했다.

